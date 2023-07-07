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Медики Саратовской области будут дежурить на вокзалах городов в дни работы «Поезда Победы»

Новости / Здоровье

Передвижная выставка-музей прибудет в Саратовскую область.



Медики Саратовской области будут дежурить на вокзалах городов в дни работы «Поезда Победы»


Мультимедийная экспозиция разместится на железнодорожных вокзалах двух городов региона: 12 июля с 10.00 до 19.00 и 13 июля с 10.00 до 18.00 в городе Балашове, а 14 июля с 11.00 до 19.00 и 15 июля с 10.00 до 19.00 в городе Энгельсе.
На вокзалах этих городов в течение всего времени работы выставки будут дежурить автомобили скорой помощи.

«Присутствие бригады врачей гарантирует оказание своевременной медицинской помощи организаторам выставки, волонтерам, а также большим и маленьким посетителям. В жаркую летнюю погоду это как никогда актуально. Специалисты-медики будут находиться в непосредственной близости от скопления людей, чтобы быстро оказать помощь, а в экстренном случае - доставить в стационар» - отметил министр здравоохранения Олег Костин.