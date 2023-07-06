6 июля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 06 июля
На Единой цифровой платформе «Работа в России» размещено 22,3 тысячи вакансий
17:30 | 06 июля
В новой поликлинике поселка Соколовый устанавливают новое оборудование
17:02 | 06 июля
Победители журналистских конкурсов области получили заслуженные награды
16:03 | 06 июля
На базе Дворца культуры «Россия» активно работает инклюзивная творческая лаборатория Саратовской области
15:56 | 06 июля
Увеличен призовой фонд общественных проектов ПФО: победители будут поощряться туристическими поездками по стране
15:00 | 06 июля
С начала года 844 семьям, родившим третьего и последующего детей, назначен региональный материнский капитал
14:00 | 06 июля
Саратовский пилот Никита Юрковский готовится стартовать на ралли «Шелковый путь»
13:03 | 06 июля
Жители Саратовской области более 600 раз обратились в ГЖИ через социальные сети
12:00 | 06 июля
В Центре культуры «Пионер» «оживает» история Саратова
11:03 | 06 июля
Сегодня пройдут тестовые мероприятия для подготовки к закрытию трамвайного маршрута № 6
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В новой поликлинике поселка Соколовый устанавливают новое оборудование

Новости / Здоровье

В новой поликлинике в р. п. Соколовый продолжается комплектация рабочих помещений, а также установка нового оборудования. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.
В новой поликлинике поселка Соколовый устанавливают новое оборудование

Вчера была начата установка маммографа, что позволит проводить маммографию. "Данное исследование представляет собой скрининговый рентгенологический метод диагностики заболеваний молочной железы, в том числе и опухолевого характера. В обязательном порядке женщины в возрасте после 40 лет должны обследоваться 1 раз в год. Также был поставлен аппарат КТ. Главные преимущества КТ-исследований - высокая разрешающая способность, высокая пропускная способность, одновременная визуализация мягких тканей, костей, сосудов. Данные аппараты позволят нашим врачам проводить раннюю диагностику заболеваний, и расширить спектр диагностических обследований. Напомним, что данная поликлиника строится в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», "- сообщил Олег Костин.