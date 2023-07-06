В новой поликлинике поселка Соколовый устанавливают новое оборудование

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Вчера была начата установка маммографа, что позволит проводить маммографию. "Данное исследование представляет собой скрининговый рентгенологический метод диагностики заболеваний молочной железы, в том числе и опухолевого характера. В обязательном порядке женщины в возрасте после 40 лет должны обследоваться 1 раз в год. Также был поставлен аппарат КТ. Главные преимущества КТ-исследований - высокая разрешающая способность, высокая пропускная способность, одновременная визуализация мягких тканей, костей, сосудов. Данные аппараты позволят нашим врачам проводить раннюю диагностику заболеваний, и расширить спектр диагностических обследований. Напомним, что данная поликлиника строится в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», "- сообщил Олег Костин.