Главные врачи медицинских организаций области повышают управленческие компетенции

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Спикер лекции - известный тренер-консультант по организационному развитию и корпоративной культуре Марк Кукушкин.Лекция под названием «Компетенции современного управленца» состоит из четырёх модулей, которые включают в себя как теоретическую часть, так и практические занятия в группах. Главные врачи научатся принимать правильные решения, делегировать полномочия, получать обратную связь, также они смогут повысить свои управленческие компетенции.Каждый новый день дает нам что-то новое: в разработках, лекарствах, методиках лечения, управлении. Медицина не может отставать или догонять, в этой отрасли важно работать на опережение. Учиться нужно постоянно. Такое обучение будет крайне полезно всем участникам, у них будет возможность получить новые знания, систематизировать имеющиеся.Владение современными управленческими компетенциями – важный элемент нормального функционирования любой системы, особенно той, от которой зависят жизни и здоровье людей. Участники семинара заряжаются новыми знаниями, готовы внедрять их в свою повседневную практику, полны идей.В ходе семинара также представлен доклад, посвященный искусственному интеллекту.Следует отметить, что использование потенциала искусственного интеллекта на данный момент одна из актуальнейших тем. В сфере здравоохранения по всему миру отмечается переход к использованию искусственного интеллекта. Отчасти это объясняется тем, что сфера здравоохранения переносит управление данными в облачную среду, и благодаря облаку данные теперь доступны в режиме реального времени для дальнейшего анализа. Сегодня искусственный интеллект еще больше расширяет границы возможного, обеспечивая эффективное взаимодействие.Последние годы в области благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, и при поддержке Губернатора Романа Бусаргина медицине уделяется особое внимание. Позитивные перемены очевидны - медицина меняется, совершенствуется каждый день, поэтому совершенствоваться должны и все мы, - сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения области Олег Костин.