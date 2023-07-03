В Самойловской районной больнице появится новый рентгенологический аппарат

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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, приобретён комплект рентгеновский диагностический КРД «ОКО». В ближайшее время будет произведена его установка.«Современная цифровая система дает высокое качество получаемого изображения. Это обеспечивает удобное проведение любых исследований, в том числе очень крупных, анатомических областей при минимальной дозовой нагрузке на пациента. Высокое разрешение обеспечивает визуализацию на снимке даже мелких деталей, что позволит значительно увеличить качество обследования наших пациентов, в том числе и в рамках диспансеризации жителей, призванной выявлять заболевания на ранних стадиях», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.