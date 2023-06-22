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Первая модульная амбулатория откроется в Ершовском районе в конце лета

Новости / Здоровье

Возведение новой амбулатории стало возможным благодаря проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Первая модульная амбулатория откроется в Ершовском районе в конце лета

Новый современный объект будет отвечать всем требованиям и санитарным нормам, в нем разместятся кабинеты участкового врача — терапевта, процедурный, прививочный, детский кабинет, здесь также будет оказываться медицинская помощь населению в условиях дневного стационара и предусмотрено место для аптечного пункта. Более 1 100 жителей села Новорепное и близлежащих сел будут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях.

«Возведение амбулатории – долгожданное событие для жителей и медицинского персонала, ранее медицинскую помощь оказывали в старом здании 1960-х годов постройки. Во всех кабинетах амбулатории будет установлена новая медицинская мебель, холодильники, шкафы для хранения медикаментов. Важно, что модульная амбулатория сделана с учетом требований доступной среды для маломобильных граждан» - поделился главный врач районной больницы Алексей Нархов.