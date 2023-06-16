«Город здоровья» развернулся на Театральной площади

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На площади жителей принимали узкие специалисты, консультировали врачи областных учреждений здравоохранения, в том числе и с помощью телемедицинских технологий, горожане смогли пройти ультразвуковую диагностику, сделать электрокардиограмму, маммографию, флюорографию, узнать уровень глюкозы и холестерина.Помимо оказания медицинских консультаций, все пришедшие смогли ознакомиться с новыми правилами целевого набора, записаться на прием к министру здравоохранения, специалисты Центра медицины катастроф Саратовской областной службы спасения обучали всех желающих оказанию первой помощи при различных травмах и кровотечениях, была представлена информация об оказании высокотехнологической медицинской помощи. За время акции обследование прошли более 500 человек.«Помимо обследований, которые жители сегодня прошли здесь, они ознакомились с новыми технологиями, например, с возможностями телемедицины. Это в очередной раз доказывает успешное развитие отрасли в области, медицинских технологий, которые стали возможны благодаря национальному проекту «Здравоохранение».⠀Проект «Поезд здоровья» - это, несомненно, одно из самых любимых и ожидаемых мероприятий в районах области. Акции проходят с неизменным успехом везде, куда бы ни приехали специалисты и доказали свою состоятельность и востребованность, а сегодняшний «Город здоровья» - это подарок всем горожанам к предстоящему Дню медицинского работника. Если у жителей будет потребность, такие акции будут продолжены» - отметил министр здравоохранения Олег Костин.