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«Город здоровья» развернулся на Театральной площади

Новости / Здоровье
В преддверии Дня медицинского работника жители смогли проверить свое здоровье, задать вопросы министру, обучиться оказанию первой помощи.
«Город здоровья» развернулся на Театральной площади


На площади жителей принимали узкие специалисты, консультировали врачи областных учреждений здравоохранения, в том числе и с помощью телемедицинских технологий, горожане смогли пройти ультразвуковую диагностику, сделать электрокардиограмму, маммографию, флюорографию, узнать уровень глюкозы и холестерина.

Помимо оказания медицинских консультаций, все пришедшие смогли ознакомиться с новыми правилами целевого набора, записаться на прием к министру здравоохранения, специалисты Центра медицины катастроф Саратовской областной службы спасения обучали всех желающих оказанию первой помощи при различных травмах и кровотечениях, была представлена информация об оказании высокотехнологической медицинской помощи. За время акции обследование прошли более 500 человек.
«Помимо обследований, которые жители сегодня прошли здесь, они ознакомились с новыми технологиями, например, с возможностями телемедицины. Это в очередной раз доказывает успешное развитие отрасли в области, медицинских технологий, которые стали возможны благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

⠀Проект «Поезд здоровья» - это, несомненно, одно из самых любимых и ожидаемых мероприятий в районах области. Акции проходят с неизменным успехом везде, куда бы ни приехали специалисты и доказали свою состоятельность и востребованность, а сегодняшний «Город здоровья» - это подарок всем горожанам к предстоящему Дню медицинского работника. Если у жителей будет потребность, такие акции будут продолжены» - отметил министр здравоохранения Олег Костин.