В Федоровском районе открылся новый ФАП

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ФАП возведен по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированной Президентом Владимиром Путиным, он оснащен новым оборудованием, за счет внебюджетных средств проведены работы по благоустройству территории, подведены коммуникации.«Предшественник» нового фельдшерско-акушерского пункта находился в аварийном состоянии и располагался в поле, на расстоянии 1 км от границы населенного пункта, что в условиях плохой транспортной доступности препятствовало оказанию медицинской помощи.Первый заместитель министра здравоохранения области Елена Степченкова провела обход структурных подразделений районной больницы, побеседовала с персоналом и пациентами, а также провела рабочее совещание по вопросам развития учреждения и демографической ситуации. В преддверии Дня медицинского работника она вручила Почетные грамоты министерства здравоохранения Российской Федерации и Саратовской области, а также нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» медикам района.«В области продолжается реализация программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Благодаря Программе в регионе производится ремонт объектов здравоохранения, приобретается новое оборудование и транспорт для медучреждений.Населенные пункты в сельских районах часто находятся на большом расстоянии друг от друга. Также усложняет организацию медицинской помощи населению в сельской местности и неудовлетворительное состояние дорожно-транспортного сообщения. Строительство новых ФАПов и врачебных амбулаторий помогают сделать медицинскую помощь доступной для сельского населения. И эта работа будет продолжена», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.