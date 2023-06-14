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В Федоровском районе открылся новый ФАП

Новости / Здоровье


Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену для жителей села Тамбовка стал первым модульным учреждением в районе.
В Федоровском районе открылся новый ФАП

ФАП возведен по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированной Президентом Владимиром Путиным, он оснащен новым оборудованием, за счет внебюджетных средств проведены работы по благоустройству территории, подведены коммуникации.

«Предшественник» нового фельдшерско-акушерского пункта находился в аварийном состоянии и располагался в поле, на расстоянии 1 км от границы населенного пункта, что в условиях плохой транспортной доступности препятствовало оказанию медицинской помощи.

Первый заместитель министра здравоохранения области Елена Степченкова провела обход структурных подразделений районной больницы, побеседовала с персоналом и пациентами, а также провела рабочее совещание по вопросам развития учреждения и демографической ситуации. В преддверии Дня медицинского работника она вручила Почетные грамоты министерства здравоохранения Российской Федерации и Саратовской области, а также нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» медикам района.

«В области продолжается реализация программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Благодаря Программе в регионе производится ремонт объектов здравоохранения, приобретается новое оборудование и транспорт для медучреждений.

Населенные пункты в сельских районах часто находятся на большом расстоянии друг от друга. Также усложняет организацию медицинской помощи населению в сельской местности и неудовлетворительное состояние дорожно-транспортного сообщения. Строительство новых ФАПов и врачебных амбулаторий помогают сделать медицинскую помощь доступной для сельского населения. И эта работа будет продолжена», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.