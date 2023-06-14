Саратовцев приглашают проверить свое здоровье
15 июня с 10:00 до 14:00 на Театральной площади Саратова состоится мероприятие «Город здоровья». Это новый расширенный формат «Поезда здоровья», приуроченный к профессиональному празднику медработников.
Жители смогут получить консультации узких специалистов - офтальмолога, кардиолога, эндокринолога, отоларинголога, невролога и др.
Пройти основное диагностическое обследование: флюорографию и маммографию, узнать уровень глюкозы крови, холестерина и другие показатели.
Помимо оказания медицинских консультаций, горожане смогут ознакомиться с новыми правилами целевого набора и записаться на прием к министру здравоохранения области.