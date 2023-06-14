Саратовцев приглашают проверить свое здоровье

просмотров: 121

Жители смогут получить консультации узких специалистов - офтальмолога, кардиолога, эндокринолога, отоларинголога, невролога и др.Пройти основное диагностическое обследование: флюорографию и маммографию, узнать уровень глюкозы крови, холестерина и другие показатели.Помимо оказания медицинских консультаций, горожане смогут ознакомиться с новыми правилами целевого набора и записаться на прием к министру здравоохранения области.