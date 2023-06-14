14 июня 2023 СРЕДА
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18:00 | 14 июня
В Ртищево начала работать универсальная спортивная площадка
17:10 | 14 июня
Внимание судоводителей!
16:59 | 14 июня
Юрист рассказал об ответственности за порчу имущества на объектах железнодорожного транспорта
16:50 | 14 июня
Саратовские производители расширят рынки сбыта продукции животноводства
16:38 | 14 июня
Саратовским мамам помогут открыть свое дело
16:26 | 14 июня
Лидеры птицеводства России и СНГ соберутся в Москве на форум
16:03 | 14 июня
Донецкий молодежный театр впервые участвует в фестивале «Театральное Прихоперье»
15:10 | 14 июня
На территории Краснокутского района прошли учения по ликвидации условного очага АЧС
14:30 | 14 июня
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14:16 | 14 июня
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Саратовцев приглашают проверить свое здоровье

Новости / Здоровье


15 июня с 10:00 до 14:00 на Театральной площади Саратова состоится мероприятие «Город здоровья». Это новый расширенный формат «Поезда здоровья», приуроченный к профессиональному празднику медработников.

Саратовцев приглашают проверить свое здоровье

Жители смогут получить консультации узких специалистов - офтальмолога, кардиолога, эндокринолога, отоларинголога, невролога и др.

Пройти основное диагностическое обследование: флюорографию и маммографию, узнать уровень глюкозы крови, холестерина и другие показатели.

Помимо оказания медицинских консультаций, горожане смогут ознакомиться с новыми правилами целевого набора и записаться на прием к министру здравоохранения области.