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В Областной клинический перинатальный центр закуплено новое оборудование

Новости / Здоровье

В Областном клиническом перинатальном центре модернизировано отделение вспомогательных репродуктивных технологий. С просьбой о приобретении нового оборудования специалисты центра обратились к Губернатору области Роману Бусаргину. Губернатор поддержал инициативу медиков, на новое оборудование из областного бюджета было выделено 40 млн рублей.

В Областной клинический перинатальный центр закуплено новое оборудование

Выскотехнологичное инновационное оборудование поступило в распоряжение эмбриологов отделения вспомогательных репродуктивных технологий. Это позволило репродуктологам центра внедрить в работу наиболее современную методику, что повышает эффективность процедур ЭКО.

В текущем году с использованием нового оборудования проведено 287 циклов ЭКО, получены первые результаты генетического тестирования эмбрионов.

«Министерство здравоохранения прилагает большие усилия к решению демографического вопроса. Сформирована трехуровневая система стандартов оказания медицинской помощи. Мы достигли достойных показателей в борьбе с младенческой смертностью. Специалисты Областного клинического перинатального центра обладают современными методиками и готовы оказать помощь супружеским парам при рождении ребенка, и это один из факторов увеличения рождаемости», - подчеркнул министр здравоохранения Олег Костин.