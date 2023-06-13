В Областной клинический перинатальный центр закуплено новое оборудование

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Выскотехнологичное инновационное оборудование поступило в распоряжение эмбриологов отделения вспомогательных репродуктивных технологий. Это позволило репродуктологам центра внедрить в работу наиболее современную методику, что повышает эффективность процедур ЭКО.В текущем году с использованием нового оборудования проведено 287 циклов ЭКО, получены первые результаты генетического тестирования эмбрионов.«Министерство здравоохранения прилагает большие усилия к решению демографического вопроса. Сформирована трехуровневая система стандартов оказания медицинской помощи. Мы достигли достойных показателей в борьбе с младенческой смертностью. Специалисты Областного клинического перинатального центра обладают современными методиками и готовы оказать помощь супружеским парам при рождении ребенка, и это один из факторов увеличения рождаемости», - подчеркнул министр здравоохранения Олег Костин.