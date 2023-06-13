Минздрав призывает соблюдать меры профилактики геморрагической лихорадки

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Единственным источником инфицирования людей вирусами-возбудителями ГЛПС являются мышевидные грызуны. Основной путь заражения – воздушно-пылевой (до 85%), также может произойти заражение при употреблении инфицированной воды, пищевых продуктов или контактно-бытовым путем (через инфицированные предметы или грязные руки).Основные симптомы: повышение температуры, недомогание, сильная головная боль, болезненность в поясничной области. При появлении подобных признаков необходимо сразу же обратиться к врачу.Нельзя осуществлять самолечение, так как заболевание приводит к серьезным осложнениям в виде развития хронических заболеваний почек, массивных кровотечений, пневмонии, менингоэнцефалита и многих других.В целях предотвращения заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом рекомендуется:-своевременно проводить мероприятия, направленные на борьбу с грызунами;-уборку в помещениях, где есть признаки жизнедеятельности грызунов, необходимо проводить влажным способом с использованием ватно-марлевой повязки, резиновых перчаток;-тщательно мыть руки перед едой и пищевые продукты (овощи, фрукты), если они хранились в погребах, где не исключено присутствие грызунов;-использовать средства индивидуальной защиты при проведении сельскохозяйственных мероприятий, при которых возможен аэрогенный путь заражения.При первых симптомах заболевания необходимо оперативно обратиться за помощью к врачу.