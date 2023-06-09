В Ровенском районе побывал «Поезд здоровья»

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Прием вели врач ультразвуковой диагностики, эндокринолог, невролог, кардиолог и сотрудники Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.Всего за время акции в передвижных комплексах прошли обследование 125 жителей района, 16 из них рекомендовано обратиться на дообследование в районную больницу, 4 человека получили направление на госпитализацию в круглосуточный стационар районной больницы.«Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявляются начальные проявления болезни, тем успешнее проходит лечение. Благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Здравоохранение» пройти диспансеризацию можно быстро, просто и абсолютно бесплатно! «Поезд здоровья» - это хорошая возможность пройти комплексное обследование рядом с домом, не выезжая в областной центр, что повышает доступность медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов, в первую очередь - сельских. Это важно для пожилых и маломобильных граждан»,- отметил министр здравоохранения Олег Костин.