9 июня 2023 ПЯТНИЦА
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Фонд «Защитники Отечества»: открываются новые пункты приема жителей региона

Новости
1 июня в Саратовской области начал работу филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд был создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основным направлением деятельности фонда «Защитники Отечества» является персональное сопровождение и оказание содействия в получении мер поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, семьям погибших бойцов. За первую неделю работы к сотрудникам фонда за помощью лично и по телефону уже обратились более 60 человек.
Фонд «Защитники Отечества»: открываются новые пункты приема жителей региона


Вчера руководитель регионального филиала Денис Белоусов открыл пункт приема граждан в городе Энгельс. Он расположен в кадровом центре «Работа России» по адресу: площадь Свободы, 15а. График работы с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Ответы на интересующие вопросы можно получить по телефону: 8 (8453) 53-80-25.

Такие же пункты приема есть в Балакове, Балашове и Петровске. Публикуем их адреса и телефоны:

– Балаково, ул. Трнавская, 6/1 (здание Территориального центра занятости населения Балаковского района), телефон 8 (8453) 23-19-70,
– Балашов, ул. К. Маркса, д. 22 (здание ГАУ Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района»), телефоны 8 (84545) 3-24-50, 3-24-53, 3-01-10,
– Петровск, ул. Московская, 78 (здание Территориального центра занятости населения по Петровскому району), телефоны : 8 (84555) 2-71-04, 2-71-03.