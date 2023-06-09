В Саратовской области 49 пациентов остаются на стационарном лечении с Covid-19
Об этом вчера сообщила первый замминистра Елена Степченкова на традиционном брифинге министерства здравоохранения.
С начала пандемии в регионе выявлены 324011 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 317 708 человек. За сутки зарегистрировано 24 новых случаев заболевания.
На стационарном лечении находятся 49 пациентов с подтвержденным COVID-19, из которых 47 - с пневмонией. На кислородной поддержке - 7 человек, из которых двое на неинвазивной ИВЛ. На амбулаторном лечении - 253 пациента. Из 65 ковидных коек 16 свободны.
"На стационарном лечении находятся двое детей с ковидной пневмонией", - рассказала замминистра.
На прошлой неделе в области зарегистрированы 9159 случаев ОРВИ и гриппа.
Специалисты отмечают снижение заболеваемости ОРВИ в целом по области на 14,67%.
С начала пандемии в регионе выявлены 324011 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 317 708 человек. За сутки зарегистрировано 24 новых случаев заболевания.
На стационарном лечении находятся 49 пациентов с подтвержденным COVID-19, из которых 47 - с пневмонией. На кислородной поддержке - 7 человек, из которых двое на неинвазивной ИВЛ. На амбулаторном лечении - 253 пациента. Из 65 ковидных коек 16 свободны.
"На стационарном лечении находятся двое детей с ковидной пневмонией", - рассказала замминистра.
На прошлой неделе в области зарегистрированы 9159 случаев ОРВИ и гриппа.
Специалисты отмечают снижение заболеваемости ОРВИ в целом по области на 14,67%.