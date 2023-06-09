9 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
15:03 | 09 июня
Пушкинские карты активировали уже 93% школьников Саратовской области
14:01 | 09 июня
Жителей Саратовской области приглашают на онлайн-программу ко Дню России
13:29 | 09 июня
Минстрой России и Народный фронт инициировали сбор средств для СВО
13:00 | 09 июня
Финансирование нацпроектов в Энгельсе за год выросло на 500 млн рублей
12:02 | 09 июня
В честь Дня России состоятся благотворительные показы лучших российских кинофильмов
11:40 | 09 июня
В Ровенском районе побывал «Поезд здоровья»
11:30 | 09 июня
Крылатая «скорая» спешит на помощь
11:24 | 09 июня
Жителей области ожидает короткая рабочая неделя
11:15 | 09 июня
Саратовцы увидят всероссийский выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого»
11:10 | 09 июня
Фонд «Защитники Отечества»: открываются новые пункты приема жителей региона
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области 49 пациентов остаются на стационарном лечении с Covid-19

Новости / Здоровье
Об этом вчера сообщила первый замминистра Елена Степченкова на традиционном брифинге министерства здравоохранения.

В Саратовской области 49 пациентов остаются на стационарном лечении с Covid-19

С начала пандемии в регионе выявлены 324011 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 317 708 человек. За сутки зарегистрировано 24 новых случаев заболевания.

На стационарном лечении находятся 49 пациентов с подтвержденным COVID-19, из которых 47 - с пневмонией. На кислородной поддержке - 7 человек, из которых двое на неинвазивной ИВЛ. На амбулаторном лечении - 253 пациента. Из 65 ковидных коек 16 свободны.

"На стационарном лечении находятся двое детей с ковидной пневмонией", - рассказала замминистра.

На прошлой неделе в области зарегистрированы 9159 случаев ОРВИ и гриппа.
Специалисты отмечают снижение заболеваемости ОРВИ в целом по области на 14,67%.