В Саратовской области 49 пациентов остаются на стационарном лечении с Covid-19

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С начала пандемии в регионе выявлены 324011 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 317 708 человек. За сутки зарегистрировано 24 новых случаев заболевания.На стационарном лечении находятся 49 пациентов с подтвержденным COVID-19, из которых 47 - с пневмонией. На кислородной поддержке - 7 человек, из которых двое на неинвазивной ИВЛ. На амбулаторном лечении - 253 пациента. Из 65 ковидных коек 16 свободны."На стационарном лечении находятся двое детей с ковидной пневмонией", - рассказала замминистра.На прошлой неделе в области зарегистрированы 9159 случаев ОРВИ и гриппа.Специалисты отмечают снижение заболеваемости ОРВИ в целом по области на 14,67%.