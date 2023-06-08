8 июня 2023 ЧЕТВЕРГ
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В Саратове заработает единственный в ПФО аппарат для раннего выявления онкологии
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В Саратове заработает единственный в ПФО аппарат для раннего выявления онкологии

Новости / Здоровье


В исследовательском центре кластерной онкологии завершили установку единственного в ПФО аппарата ПЭТ КТ – высокотехнологичного диагностического метода ядерной медицины. Об этом в телеграм-канале сообщили сторонники Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Пройти обследование на новом оборудовании жители региона смогут уже с 28 июня.

С помощью современной диагностики можно будет выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. Сейчас проходить подобные исследования пациенты вынуждены в других регионах.