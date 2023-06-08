В Саратове заработает единственный в ПФО аппарат для раннего выявления онкологии

просмотров: 102

Пройти обследование на новом оборудовании жители региона смогут уже с 28 июня.С помощью современной диагностики можно будет выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. Сейчас проходить подобные исследования пациенты вынуждены в других регионах.