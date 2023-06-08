В Саратове заработает единственный в ПФО аппарат для раннего выявления онкологии
В исследовательском центре кластерной онкологии завершили установку единственного в ПФО аппарата ПЭТ КТ – высокотехнологичного диагностического метода ядерной медицины. Об этом в телеграм-канале сообщили сторонники Председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Пройти обследование на новом оборудовании жители региона смогут уже с 28 июня.
С помощью современной диагностики можно будет выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. Сейчас проходить подобные исследования пациенты вынуждены в других регионах.