Госпиталь для ветеранов войн оснащен самым современным оборудованием

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Как рассказал в своем телеграм-канале Олег Костин, в госпитале широчайшие возможности для оказания реабилитационной помощи пациентам с нарушениями функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы.Сюда в рамках Федерального Закона «О ветеранах» приезжают на реабилитацию ветераны боевых действий, вдовы и члены семей погибших участников войн, пациенты после эндопротезирования суставов.«Это стационарное отделение на 29 коек было открыто в 2021 году, в 2022 году госпиталь стал участником реализации региональной программы, в рамках которой была проведена модернизация системы медицинской реабилитации. Для обеспечения работы отделений были выделены федеральные средства на приобретение необходимого оборудования. Сейчас в арсенале докторов госпиталя кинезотерапевтический аппарат с разгрузкой массы тела, стабиллоплатформа с обратной биологической связью и другие современные аппараты, не забывают здесь и о проверенных, традиционных способах восстановления здоровья – занятиях ЛФК и массаже. Обсудили с пациентами, как организован лечебный процесс, питание. Все пребыванием в госпитале довольны, у всех хорошее настроение, у некоторых уже есть любимые процедуры.Это отделение реабилитации – еще один из примеров развития региональной медицины. Система оздоровления - важная тема, которой уделяем, и будем уделять особое внимание» - подчеркнул министр.