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Госпиталь для ветеранов войн оснащен самым современным оборудованием

Новости / Здоровье
В отделении реабилитации Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, расположенном в экологически-чистом месте Саратова – недалеко от Кумысной поляны и санатория «Октябрьское ущелье» министр здравоохранения области Олег Костин, Заместитель Председателя Правительства Сергей Егоров осмотрели палаты, кабинеты медицинского массажа, лечебной физкультуры.
Госпиталь для ветеранов войн оснащен самым современным оборудованием


Как рассказал в своем телеграм-канале Олег Костин, в госпитале широчайшие возможности для оказания реабилитационной помощи пациентам с нарушениями функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы.
Сюда в рамках Федерального Закона «О ветеранах» приезжают на реабилитацию ветераны боевых действий, вдовы и члены семей погибших участников войн, пациенты после эндопротезирования суставов.

Госпиталь для ветеранов войн оснащен самым современным оборудованием

Госпиталь для ветеранов войн оснащен самым современным оборудованием

«Это стационарное отделение на 29 коек было открыто в 2021 году, в 2022 году госпиталь стал участником реализации региональной программы, в рамках которой была проведена модернизация системы медицинской реабилитации. Для обеспечения работы отделений были выделены федеральные средства на приобретение необходимого оборудования. Сейчас в арсенале докторов госпиталя кинезотерапевтический аппарат с разгрузкой массы тела, стабиллоплатформа с обратной биологической связью и другие современные аппараты, не забывают здесь и о проверенных, традиционных способах восстановления здоровья – занятиях ЛФК и массаже. Обсудили с пациентами, как организован лечебный процесс, питание. Все пребыванием в госпитале довольны, у всех хорошее настроение, у некоторых уже есть любимые процедуры.
Это отделение реабилитации – еще один из примеров развития региональной медицины. Система оздоровления - важная тема, которой уделяем, и будем уделять особое внимание» - подчеркнул министр.