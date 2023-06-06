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В Саратове обсудили эндокринологические проблемы региона

Новости / Здоровье
В Саратове состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы эндокринологии».
В Саратове обсудили эндокринологические проблемы региона



В мероприятии приняли участие региональные эндокринологи, кардиологи, неврологи, терапевты. Вольскую районную больницу в мероприятии представила врач-терапевт участковый Резеда Байбикова.

Модераторатором сессии выступила: заведующая областным эндокринологическим центром, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России - Марина Куницына, г.Саратов.

В Саратове обсудили эндокринологические проблемы региона

В рамках научной конференции российские эксперты обсудили современные методы профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений; оценили роль мультидисциплинарного подхода к ведению пациентов с сахарным диабетом и сопутствующими заболеваниями, рассмотрели вопросы профилактики и коррекции ожирения, а также рассказали про передовые технологии лечения более редких эндокринных заболеваний.