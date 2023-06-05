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Студенты Саратовского медицинского колледжа заняли 3-е место в Международной олимпиаде
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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Студенты Саратовского медицинского колледжа заняли 3-е место в Международной олимпиаде

Новости / Здоровье
На базе Сочинского государственного университета проходил финал XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2023» – одного из самых масштабных и престижных соревнований в области ИТ на территории России и стран СНГ. Эта олимпиада дает студентам возможность проявить себя в сфере инновационных и информационных технологий. На финал были приглашены 400 победителей отборочных этапов – студенты 76 вузов и 72 колледжей России, Беларусии и Казахстана.
Студенты Саратовского медицинского колледжа заняли 3-е место в Международной олимпиаде

В финале в номинации «Роббофабрика – Решение» свой проект защищали студенты ГАПОУ СО «СОБМК» Каневская София (Лечебное дело) и Липчанский Сергей (Стоматология ортопедическая). Они заняли 3 место, уступив только командам из двух ВУЗов. Выражаем благодарность педагогам-наставникам Семенову В.В. и Корняковой М.С.
Отметим, что у команд из ГАПОУ СО ,,СОБМК,, в прошлые годы уже были победы в финалах международной олимпиады IT-Планета (в номинации «Мобильное приложение – Идея», дважды в номинации «Неограниченные возможности – Экология жизни»), трижды выходили в финал в номинации «Роббофабрика», но добиться призового места в номинации «Роббофабрика» студенты ,,СОБМК,,смогли только в 2023 году.

«Очень рад, что наши студенты доказали свое умение реализовать идеи. Надеюсь, что в скором времени их задумка поможет жителям региона на практике. Внедрение в медицину цифровых технологий- наша новая задача для платформенных решений. Поздравляем! Гордимся!»,- отметил министр регионального здравоохранения Олег Костин.