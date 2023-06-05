Студенты Саратовского медицинского колледжа заняли 3-е место в Международной олимпиаде

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В финале в номинации «Роббофабрика – Решение» свой проект защищали студенты ГАПОУ СО «СОБМК» Каневская София (Лечебное дело) и Липчанский Сергей (Стоматология ортопедическая). Они заняли 3 место, уступив только командам из двух ВУЗов. Выражаем благодарность педагогам-наставникам Семенову В.В. и Корняковой М.С.Отметим, что у команд из ГАПОУ СО ,,СОБМК,, в прошлые годы уже были победы в финалах международной олимпиады IT-Планета (в номинации «Мобильное приложение – Идея», дважды в номинации «Неограниченные возможности – Экология жизни»), трижды выходили в финал в номинации «Роббофабрика», но добиться призового места в номинации «Роббофабрика» студенты ,,СОБМК,,смогли только в 2023 году.«Очень рад, что наши студенты доказали свое умение реализовать идеи. Надеюсь, что в скором времени их задумка поможет жителям региона на практике. Внедрение в медицину цифровых технологий- наша новая задача для платформенных решений. Поздравляем! Гордимся!»,- отметил министр регионального здравоохранения Олег Костин.