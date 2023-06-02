Олег Костин: Младенческая смертность снизилась в полтора раза

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем телеграм-канале рассказал о том, как развивается детское здравоохранение в нашем регионе.С начала 2023 года отмечается положительная тенденция по основным показателям, характеризующим демографическую ситуацию в области. Министр привел данные Саратовстата, согласно которым, по итогам 4-х месяцев текущего года в области естественная убыль сократилась на 24,7%.По мнению Олега Костина, "целенаправленная работа по развитию службы родовспоможения и детства позволила снизить в области младенческую смертность. По данным Саратовстат, по итогам 4-х месяцев текущего года в области показатель младенческой смертности составил 2,4 случая на 1000 родившихся живыми, что почти на 14,5 % ниже уровня соответствующего периода 2022 года."По одному из важнейших показателей отмечается положительная динамика. На территории Саратовской области за прошедшие три года младенческая смертность снизилась почти в 1,5 раза."В регионе отмечается снижение смертности населения. Одной из главных задач для регионального министерства здравоохранения - сохранить эту положительную динамику, в том числе путем реализации мероприятий по снижению смертности населения, укреплению его здоровья, в том числе за счет эффективной и комплексной реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», госпрограммы «Развитие здравоохранения» и других профильных программ и проектов," - подчеркнул министр.Сегодня первичную медико-санитарную помощь детям в настоящее время оказывают 47 поликлиник и поликлинических отделений региона, консультативно-диагностическая поликлиника Областной детской клинической больницы. Приобретено 268 единиц высокоточного дорогостоящего медицинского оборудования педиатрического профиля, в 31 учреждении выполнены ремонтные работы для создания комфортного пребывания маленьких пациентов.За последний год введены в эксплуатацию детские поликлинические отделения №4 и №5 ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 7» на ул. Лисина и ул. Аржанова.В 2022 году начались работы по реконструкции здания Саратовской детской областной больницы, окончание реконструкции намечено на ноябрь 2023 года.В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» ведутся работы по строительству 5 поликлиник на 400 посещений в смену (320 взрослого и 80 детского населения).Планируется капитальный ремонт четырех акушерских корпусов и детских отделений в районных поселках.С 1 января 2023 года проводится расширенный неонатальный скрининг. Число диагностируемых заболеваний увеличено с 5 до 36. С 1 января 2023 года обследовано 6226 новорожденных, среди всех проведенных исследований в «группу высокого риска», попал 61, биологический материал которых направлен для подтверждающей диагностики. На данный момент больных по группе заболеваний, входящих в РНС не выявлено.Детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями на территории Саратовской области поддерживает Фонд «Круг добра». Лечение в рамках Фонда получают 67 детей с врожденными наследственными заболеваниями. Всего же за 2023 год на территорию Саратовской области поступили лекарственные препараты, закупленные в рамках Фонда на сумму 223,4 млн. руб.