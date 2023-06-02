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В детских медучреждениях внедряются принципы бережливого производства

Новости / Здоровье / Статьи

На территории Саратовской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» с 2019 году начата реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Региональный проект направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи детям на территории Саратовской области.

В детских медучреждениях внедряются принципы бережливого производства

Для 47 подведомственных учреждений министерства приобретено 268 единиц высокоточного дорогостоящего медицинского оборудования педиатрического профиля, в 31 учреждении выполнены ремонтные работы для комфортного пребывания маленьких пациентов.

В 2022 году начались работы по реконструкции здания Саратовской детской областной больницы, окончание реконструкции намечено на ноябрь 2023 года.

В детских медучреждениях внедряются принципы бережливого производства

В 2022 - 2023 г.г. введены в эксплуатацию детские поликлинические отделения №4 и №5 Саратовской городской детской больницы № 7 на ул. Лисина и ул. Аржанова. Начнет принимать пациентов новая современная Саратовская межрайонная детская поликлиника на Усть-Курдюмской.

В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» ведутся работы по строительству поликлиник на 400 посещений в смену (320 взрослого и 80 детского населения) в р.п. Базарный Карабулак, городах Красный Кут, Новоузенск и Питерка, осуществлен капитальный ремонт здания детской поликлиники в г. Красноармейске, здания родильного отделения г. Ершов, запланирован капитальный ремонт детских отделений и акушерских корпусов.

За 2022 год в 47 детских поликлиниках упрощена запись на прием к врачу, оптимизирована логистика движения пациентов, сокращено время ожидания в очереди, организованы зоны ожидания для пациентов и игровые комнаты.

В первом квартале 2023 года начали реализацию 178 проектов по улучшениям с использованием принципов бережливого производства.

«Очень важно, чтобы врачи и медсестры оказывали медицинскую помощь нашим маленьким пациентам в комфортных для всех условиях. Проведенные организационно-планировочные решения внутренних пространств нашей детской поликлиники обеспечили удобство пребывание детей и их родителей, повысили положительную мотивацию, благоприятно сказались на их настроении, сократили время пребывания в поликлинике», - отметила главный врач Саратовской городской детской больницы №7 Ирана Мириева.

Результаты мониторинга внедрения «бережливых» процессов показали, что снизилось количество возвратов пациентов в поликлиниках за счет маршрутизации и разделения потоков по цели посещения; время прохождения профилактических медицинских осмотров сократилось с 2-3 дней до одного дня.

В 2023-2024 г.г. планируется создать современную инфраструктуру оказания медицинской помощи во всех детских медицинских организациях области.