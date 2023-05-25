Сегодня «Поезд здоровья» сделает остановку в Аткарске

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В составе поезда будет работать мобильный комплекс, в котором можно получить консультацию кардиолога, невролога, эндокринолога, а также пройти диагностические исследования: УЗИ, ЭКГ, измерить артериальное давление, узнать уровень глюкозы и холестерина крови, определить уровень концентрации угарного газа в легких с помощью смокелайзера, уровень насыщения кислородом капиллярной крови с помощью пульсоксиметра.«Поезд здоровья» будет ждать Вас на Центральной площади г. Аткарска с 10.00 до 14.00.Не упустите возможность проверить свое здоровье бесплатно и без предварительной записи!