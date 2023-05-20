В Питерке идет строительство новой поликлиники

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⠀Социально-значимый объект рассчитан на 300 посещений ( 250 посещений для взрослых и 50 для детей).На сегодняшний день возведено здание, установлены опорные блоки, смонтирована котельная. Подведена система отопления, выполнены монтажные работы системы отопления, электропроводки, мягкой кровли, частично выполнено утепление фасада здания. Смонтирована наружная канализация.⠀Работы проводятся согласно дорожной карте, без задержек.«Программа модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» - один из самых эффективных механизмов по улучшению состояния материально-технической базы районных больниц и их структурных подразделений.В Саратовской области реализация Программы проходит под личным контролем Губернатора региона Романа Бусаргина. Роман Викторович отмечает, что самое важное – довести качественную медпомощь до каждого, сделать медицину максимально доступной» - отметил министр здравоохранения области Олег Костин.Открытие поликлиники запланировано на декабрь 2023 года.