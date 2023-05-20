20 Мая 2023 СУББОТА
Новости
22:29 | 19 мая
«Газета о России» рассказывает о разноплановой стране во всем ее многообразии и уникальности
18:30 | 19 мая
Областной киновидеоцентр готовит для зрителей «Киноклассное лето»
17:52 | 19 мая
Правительство области сорвало планы КВС по повышению тарифа на воду
17:00 | 19 мая
Саратов готовится к открытию чемпионата России по пляжному футболу
16:14 | 19 мая
В Год педагога и наставника расширены меры поддержки педагогов региона
16:05 | 19 мая
Михаил Орлов: «Этот год для системы образования – знаковый»
16:02 | 19 мая
В Саратовской области еще один охотпользователь может лишиться охотничьих угодий
15:25 | 19 мая
Эксперт рассказал о преимуществах самозанятости
15:01 | 19 мая
В Саратовской области снизилось число ДТП
14:52 | 19 мая
Сезонные поезда будут курсировать из Саратова в Анапу, Новороссийск и Имеретинский Курорт этим летом
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Питерке идет строительство новой поликлиники

Новости / Здоровье
В районном поселке Питерка Саратовской области в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, полным ходом идет строительство поликлиники.
В Питерке идет строительство новой поликлиники

⠀Социально-значимый объект рассчитан на 300 посещений ( 250 посещений для взрослых и 50 для детей).
На сегодняшний день возведено здание, установлены опорные блоки, смонтирована котельная. Подведена система отопления, выполнены монтажные работы системы отопления, электропроводки, мягкой кровли, частично выполнено утепление фасада здания. Смонтирована наружная канализация.

⠀Работы проводятся согласно дорожной карте, без задержек.

«Программа модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» - один из самых эффективных механизмов по улучшению состояния материально-технической базы районных больниц и их структурных подразделений.

В Саратовской области реализация Программы проходит под личным контролем Губернатора региона Романа Бусаргина. Роман Викторович отмечает, что самое важное – довести качественную медпомощь до каждого, сделать медицину максимально доступной» - отметил министр здравоохранения области Олег Костин.

Открытие поликлиники запланировано на декабрь 2023 года.