В Питерке идет строительство новой поликлиники
В районном поселке Питерка Саратовской области в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, полным ходом идет строительство поликлиники.
⠀Социально-значимый объект рассчитан на 300 посещений ( 250 посещений для взрослых и 50 для детей).
На сегодняшний день возведено здание, установлены опорные блоки, смонтирована котельная. Подведена система отопления, выполнены монтажные работы системы отопления, электропроводки, мягкой кровли, частично выполнено утепление фасада здания. Смонтирована наружная канализация.
⠀Работы проводятся согласно дорожной карте, без задержек.
«Программа модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» - один из самых эффективных механизмов по улучшению состояния материально-технической базы районных больниц и их структурных подразделений.
В Саратовской области реализация Программы проходит под личным контролем Губернатора региона Романа Бусаргина. Роман Викторович отмечает, что самое важное – довести качественную медпомощь до каждого, сделать медицину максимально доступной» - отметил министр здравоохранения области Олег Костин.
Открытие поликлиники запланировано на декабрь 2023 года.
⠀Социально-значимый объект рассчитан на 300 посещений ( 250 посещений для взрослых и 50 для детей).
На сегодняшний день возведено здание, установлены опорные блоки, смонтирована котельная. Подведена система отопления, выполнены монтажные работы системы отопления, электропроводки, мягкой кровли, частично выполнено утепление фасада здания. Смонтирована наружная канализация.
⠀Работы проводятся согласно дорожной карте, без задержек.
«Программа модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» - один из самых эффективных механизмов по улучшению состояния материально-технической базы районных больниц и их структурных подразделений.
В Саратовской области реализация Программы проходит под личным контролем Губернатора региона Романа Бусаргина. Роман Викторович отмечает, что самое важное – довести качественную медпомощь до каждого, сделать медицину максимально доступной» - отметил министр здравоохранения области Олег Костин.
Открытие поликлиники запланировано на декабрь 2023 года.