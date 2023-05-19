В Энгельсе решается вопрос перегруженности поликлиник

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Средства были перераспределены, чтобы давно наболевшая проблема жителей Энгельса – отсутствие в крупном, активно развивающемся микрорайоне, где проживают много молодых семей, поликлиники, решилась.Но позиция региональной власти однозначная - в ручном режиме такие проблемы всё время решаться не должны.На ближайшем заседании Саратовской областной Думы депутаты рассмотрят законопроект, запрещающий строительство многоквартирных домов без необходимой инфраструктуры. В частности, в микрорайонах должны быть не просто построены социально значимые объекты, но они должны и иметь мощности, чтобы принять новоселов. Это одно из требований новой градостроительной политики, которую проводят Председатель Госдумы Вячеслав Володин и Губернатор области Роман Бусаргин.Поддерживают эту инициативу и представители медицинского сообщества, которые сталкиваются с трудностями при приеме пациентов.«Наша поликлиника обслуживает порядка 46 тысяч жителей. Для такого густонаселенного района мощностей нашего медучреждения, которое уже сейчас обслуживает новоселов микрорайона «Шурова гора», не хватает. Предложенный законопроект, который запретит застройщикам возводить многоквартирные дома или жилые комплексы без объектов социальной структуры, в случае его принятия, будет призван решить глобальную задачу и уже на стадии подготовки проекта на строительство обяжет застройщика предусматривать необходимые социальные объекты инфраструктуры. От этого, безусловно, выиграют будущие жители » - отметила главный врач поликлиники Ольга Емельяненко.