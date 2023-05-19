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На прошлой неделе в области зарегистрировано 9580 случая ОРВИ и гриппа. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению выше на 3%. В основном это связано с превышением эпидпорога у подростков от 17 лет - на 32%.Тем не менее, за неделю было зафиксировано небольшое снижение заболеваемости ОРВИ – «почти на 3%».Сегодня на стационарном лечении в клиниках Саратовской области остаются 65 пациентов с COVID-19."Показатель заболеваемости у нас по-прежнему ниже среднероссийского", - сообщил Денис Грайфер.На стационарном лечении находится 51 пациент с подтвержденным ковидом; из них 45 - с пневмонией. На кислородной поддержке - 9 человек, на амбулаторном лечении - 417 пациентов; из 65 "ковидных" коек 14 свободны.По словам Дениса Грайфера, в Саратовской области зарегистрирован 41 случай заболевания новым штаммом COVID-19 - "кракен". "Микроб" взял 2625 проб биологического материала. "Омикрон" выявился в 1214 случаях, "кракен" - 41 случай и "дельта" - 31", сообщил эксперт.Комментируя вопросы журналистов на тему отмены ВОЗом пандемии, Денис Грайфер подчеркнул, что сейчас во всем мире, в том числе в Саратовской области, наблюдается снижение случаев заболевания."Для введения режима пандемии есть определенные критерии: по количеству заболевших, смертность и количество вовлеченных в процесс борьбы с болезнью стран. К счастью, в России мы научились лечить коронавирус, что дало свои плоды", - сказал Денис Грайфер.Эксперт подчеркнул, что если в начале пандемии COVID-19 в мире была высокая смертность от болезни(в нашем регионе она унесла жизни 6001 человек),то с 19 июля прошлого года летальных исходов не регистрировалось."Первые штаммы вируса вызывали не только высокую заболеваемость, но и смертность. Из-за этого во всем мире, в том числе нашем регионе, вводились ограничительные мероприятия. Сейчас же новые штаммы, в том числе "кракен", заразны, но, к счастью, не летальны.По словам заместителя министра, во время пандемии были скачки заболевания до двух тысяч случаев в день, то сейчас таковых 50 в день. Со временем коронавирус войдет в список сезонных инфекционных заболеваний, таких, как грипп", - рассказал Грайфер.