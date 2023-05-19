Владимир Дудаков: Чаще всего от повышенного давления страдают люди после 40 лет

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По словам главврача, «возраст пациентов снижается» - сегодня женщины и мужчины старше 40 лет наиболее часто страдают от повышенного артериального давления. Для того, чтобы эффективно бороться с недугом, важно соблюдать здоровый образ жизни, меньше есть жирной пищи, регулярно делать физические упражнения, отказаться от курения, в том числе, от вейпов.По мнению эксперта, одна из причин повышенного давления - регулярные стрессы. Поэтому необходимо как можно больше находиться на свежем воздухе, гулять, заниматься физкультурой, йогой, пилатесом, которые еще и нервную систему приведут в порядок .Большая проблема современного человека - нехватка сна. А для того, чтобы ораганизм мог полностью восстановиться после трудового дня, крайне важно спать в сутки по 7-9 часов.Эксперт также подчеркнул, что необходимо ограничивать потребление соли, следить за весом, уровнем сахара и холестерином.