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Учёные СГУ имени Н.Г. Чернышевского разработали экспресс-тест для определения сердечной недостаточности

Новости / Здоровье

Учёные Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (Саратовский университет) создали экспресс-тест, который позволяет оперативно выявить сердечную недостаточность. Этот тест можно применять в домашних условиях или в машине скорой помощи. Преимущество экспресс-теста перед аналогами заключается в компактности и возможности сделать его в любой момент.
Учёные СГУ имени Н.Г. Чернышевского разработали экспресс-тест для определения сердечной недостаточности



Сердечную недостаточность сложно распознать из-за схожести симптомов с другими заболеваниями, например, с болезнями лёгких. Для подтверждения диагноза традиционно используют инструментальную электрокардиографию (ЭКГ). На снятие кардиограммы может уйти время, которое окажется критически важным для пациента. Специально для таких ситуаций, когда счет идет на минуты, учёные Саратовского университета разработали иммунохимический тест-метод для определения сердечной недостаточности. Визуально он выглядит как экспресс-тест на ковид. Капля крови и источник ультрафиолетового света помогут с выявлением патологии сердца.

«При наличии данного заболевания в крови повышается уровень натрийуретического гормона (NT-proBNP). Он образуется в левом желудочке сердца и используется в качестве биомаркера для диагностики сердечной недостаточности и других сердечных дисфункций. Обнаружить его можно с помощью иммунохимического теста-метода за счёт присоединения чувствительного к гормону антитела с сигнальной системой в виде флуоресцентной квантовой точки. Поэтому для получения результата необходимо по истечении 15 минут подсветить тест ультрафиолетовой лампочкой», - поясняет принцип работы теста старший научный сотрудник Лаборатории неорганической химии СГУ Ольга Горячева.

После подсвечивания теста на нём проявляются полоски. У здорового пациента эта полоска всегда будет видна, а вот её отсутствие свидетельствует о наличии критического содержания NT-proBNP в крови пациента и, следовательно, сердечной недостаточности. Вторая полоса – контрольная, она свидетельствует о работоспособности самого теста.

Разработка проводилась учёными СГУ имени Н.Г. Чернышевского совместно с Национальным институтом исследований в области гигиены окружающей среды (Бхопал. Индия). Статья опубликована в журнале «Talantaopen». Исследование проводилось в рамках реализации проекта Российского научного Фонда № 21-73-10046 и стратегического проекта «Химия и новые материалы» программы «Приоритет-2030».