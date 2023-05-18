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Более 80 медиков будут работать летом во всех загородных оздоровительных учреждениях области

Новости / Здоровье

На территории области активно ведется подготовка к летней оздоровительной кампании.
Более 80 медиков будут работать летом во всех загородных оздоровительных учреждениях области


Более 600 оздоровительных организаций Саратовской области будут готовы принять детей этим летом. В их числе - стационарные загородные оздоровительные лагеря, учреждения санаторного типа, палаточные лагеря и лагеря с дневным пребыванием

После трехлетнего перерыва возобновят работу в сфере детского отдыха санаторий «Октябрьское ущелье» города Саратова, санаторий «Светлана» Вольского района, а также палаточный лагерь военно-патриотической направленности «Не ромашка».

Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период планируется охватить свыше 142000 детей от общего количества детей школьного возраста.

Для 500 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья будут организованы инклюзивные смены.

В период летнего сезона каждый лагерь закреплен за учреждениями здравоохранения по территориальному принципу. Обеспечена маршрутизация детей и сопровождающих лиц в случае выявления у них респираторных заболеваний, в том числе в случае подозрения на наличие коронавирусной инфекции.

Саратовская областная инфекционная клиническая больница им. Н.Р.Иванова определена как резервная медицинская организация на случай экстренной массовой госпитализации больных детей ОРВИ в период проведения детской летней оздоровительной кампании.

В середине мая планируется проведение обучающих семинаров для врачей и средних медицинских работников, работающих сезонно в загородных учреждениях. Акцент будет сделан на профилактику коронавирусной инфекции, кори, респираторно-вирусных заболеваний, травматизма.

«Предстоящим летом для работы во всех загородных оздоровительных учреждениях области будет привлечено более 80 медицинских работников (сезонных и постоянных сотрудников).

С начала летней оздоровительной кампании министерством здравоохранения будет осуществляться система ежедневного оперативного мониторинга заболеваемости детей в оздоровительных учреждениях. Наша общая задача - сделать детский летний отдых качественным и безопасным, в том числе по исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.