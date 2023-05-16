Балаковские хирурги провели экстренную операцию пациенту с проникающей раной сердца.

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"Учитывая тяжесть состояния пациента, его в срочном порядке взяли в операционную. Отметим, что от момента трагедии до операционного стола прошло не более 30 минут, и всё благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования (отдельная благодарность бригаде скорой помощи)", - сообщил министр здравоохранения Олег Костин в своем телеграм-канале.Оперировал пациента хирург Павел Петрович Афанасов, ассистировали хирург Михаил Андреевич Раевнин и анестезиолог-реаниматолог Евгений Валерьевич Ципоруха.В состав операционной бригады вошли: медсестра анестезии – Вера Витальевна Никулина, операционная сестра Ирина Александровна Аксёнова, санитарка Елизавета Николаевна Чурикова.В ходе оперативной ревизии специалисты столкнулись с массивным кровотечением, вызванным повреждением сердца в районе правого желудочка. Но всё прошло благополучно. Кровотечение было купировано, а рана ушита.Операция, сохранившая жизнь пациента, длилась около 2 часов.В настоящее время пациент в сознании и находится под пристальным вниманием сотрудников реанимационного отделения.