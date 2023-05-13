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Академик Лео Бокерия вручил саратовцам дипломы

Новости / Здоровье / Главная новость

На Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» стенд нашего региона одним из первых посетили президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Академик Лео Бокерия вручил саратовцам дипломы

Экспозиция Саратовской области рассказывает о развитии системы здравоохранения в регионе, осуществляемом в тесном взаимодействии с СГМУ имени В. И. Разумовского, органами местной власти и общественными организациями. Здесь представлена информация о реализации федеральных программ в сфере здравоохранения, результатах решения кадрового вопроса, в т.ч. в рамках программ «Земский врач»/«Земский фельдшер», развития в регионе системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Благодаря активной поддержке федерального центра в регионе ведется масштабное строительство новых объектов здравоохранения. В 2022 году введена в эксплуатацию Областная инфекционная больница и 5 городских поликлиник. Продолжается строительство Областного клинического онкологического диспансера, Областного клинического противотуберкулезного диспансера, реконструкция Саратовской областной детской клинической больницы.

Академик Лео Бокерия вручил саратовцам дипломы

После осмотра экспозиции Лео Бокерия вручил делегатам от Саратовской области дипломы за поддержку проведения мероприятий Всероссийского форума.

Академик Лео Бокерия вручил саратовцам дипломы

Саратовскую делегацию на форуме возглавляет министр здравоохранения Олег Костин, в составе делегации - главный врач Областного клинического кардиологического диспансера Владимир Дудаков, главный врач Энгельсской городской больницы № 2 Валерий Агапов, главный врач Саратовской городской клинической больницы №6 имени В.Н. Кошелева Владимир Шульдяков.

«Тема форума в этом году - «Общественное здравоохранение: актуальные проблемы и задачи». В рамках форума мы поделимся опытом своей деятельности в этом направлении, представим лучшие практики, обсудим с коллегами намеченные планы, возьмем на вооружение инициативы других регионов.

За годы работы форум стал крупнейшим межведомственным мероприятием, посвященным вопросам охраны здоровья и формирования у населения здорового образа жизни. Лео Бокерия вручил делегатам от Саратовской области дипломы за поддержку проведения мероприятий Всероссийского форума. Отрадно, что наша деятельность была отмечена на столь высоком уровне», - отметил Олег Костин.