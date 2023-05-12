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Саратовские врачи напоминают, как уберечься от заболеваний, передающихся половым путём

Новости / Здоровье

Минздрав России объявил период с 8 по 14 мая 2023 года «Неделей профилактики инфекций, передающихся половым путём».


Инфекции, передающиеся половым путём (ИППП) — это болезни, которые передаются от человека к человеку в основном при незащищённом сексуальном контакте.

Каждый день в мире более 1 миллиона человек заболевают инфекциями, передающимися половым путем. Ежегодно выявляется 374 миллиона новых случаев заражения одной из четырех излечимых ИППП – хламидиозом, гонореей, сифилисом или трихомониазом. В результате инфицирования вирусом папилломы человека (ВПЧ) ежегодно происходит более 311 000 случаев смерти от рака шейки матки.

Заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, напрямую сказывается на сексуальном и репродуктивном здоровье, приводит к бесплодию, онкологическим заболеваниям и осложнениям в период беременности, а также повышает риск ВИЧ-инфекции. .

Помимо полового пути передачи существуют: контактно-бытовой; от больной матери к ребенку; парентеральный. В группу риска входят люди, ведущие неупорядоченную половую жизнь.

«Причины увеличения заболеваемости: беспорядочная половая жизнь и её неконтролируемое освещение в открытых ресурсах, недостаточное половое воспитание и просвещение, пренебрежительное отношение к своему здоровью и репродуктивной системе, отказ от регулярного медицинского наблюдения, позднее обращением к врачу, самолечение», - рассказывает главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина. Она также напомнила основные правила, которые помогут сберечь ваше здоровье: «Врачи не устают озвучивать простые истины, ведь для того чтобы защититься от инфекций, передающихся половым путем, нужно соблюдать несколько простых правил - отказаться от случайных сексуальных связей, соблюдать правила личной гигиены, использовать средства индивидуальной защиты. Желательно регулярно наблюдаться у врача, и обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомов, а не заниматься самолечением. Также немаловажным фактором сбережения здоровья остается вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) и вируса гепатита В», - рассказывает доктор.