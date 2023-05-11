В Саратове открылось единственное в области отделение острых отравлений

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В открытии отделения приняли участие - министр здравоохранения области Олег Костин, старший помощник прокурора Саратовской области Александр Черкасов, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Виталий Бойко.По словам главного врача учреждения Евгения Ковалева, отделение острых отравлений открыто на 29 коек, 4 из которых – реанимационные. Врачебный персонал отделения состоит из анестезиологов-реаниматологов с сертификатами по токсикологии, прошедших обучение на базе Саратовского ГМУ и аккредитованных в высших учебных заведениях федерального центра.Все палаты и каждая койка в палате имеют возможность проведения пациентам оксигенотерапии. В реанимации проведена централизованная кислородная магистраль, соответствующая всем стандартам и нормам.В отделении острых отравлений сделан полный косметический ремонт, налажена навигационная система, закуплена мебель, в том числе и медицинская. Отделение укомплектовано оргтехникой для медперсонала. Установлены информационные стенды для пациентов и их родственников. Помещение столовой оснащено всем необходимым для комфортного приема пищи, в том числе кулером для воды и термрпотом.В палате интенсивной терапии все койки функциональные с электроприводом. В оснащение ПИТ входят три аппарата ИВЛ, закуплен новый дефибриллятор, новые прикроватные мониторы, новые инфузоматы (шприцы-насосы).«Токсикологическое отделение было закрыто в Саратове около 20 лет назад. Территориально оно располагалось на базе 3-й городской клинической больницы. Больные лечились в разнопрофильных учреждениях. В этом отделении будут работать врачи – профессионалы своего дела. Данное отделение будет работать на то, чтобы сохранить жизнь наших саратовцев. Главный врач и администрация очень грамотно подошли к проработке маршрутизации движения больных, отделение полностью снабжено кислородом, медицинское оборудование мобильно и есть возможность использовать его в любой палате отделения» — подчеркнул Олег Костин.