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В Саратове открылось единственное в области отделение острых отравлений

Новости / Здоровье
В Саратовской городской клинической больнице №1 им.Ю.Я.Гордеева открылось единственное в Саратовской области отделение острых отравлений, где спасают больных с острыми химическими отравлениями, отравившиеся суррогатным алкоголем, растворителями, лекарственными веществами, в сезон — грибами.
В Саратове открылось единственное в области отделение острых отравлений

В открытии отделения приняли участие - министр здравоохранения области Олег Костин, старший помощник прокурора Саратовской области Александр Черкасов, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Виталий Бойко.

В Саратове открылось единственное в области отделение острых отравлений

По словам главного врача учреждения Евгения Ковалева, отделение острых отравлений открыто на 29 коек, 4 из которых – реанимационные. Врачебный персонал отделения состоит из анестезиологов-реаниматологов с сертификатами по токсикологии, прошедших обучение на базе Саратовского ГМУ и аккредитованных в высших учебных заведениях федерального центра.

Все палаты и каждая койка в палате имеют возможность проведения пациентам оксигенотерапии. В реанимации проведена централизованная кислородная магистраль, соответствующая всем стандартам и нормам.
В отделении острых отравлений сделан полный косметический ремонт, налажена навигационная система, закуплена мебель, в том числе и медицинская. Отделение укомплектовано оргтехникой для медперсонала. Установлены информационные стенды для пациентов и их родственников. Помещение столовой оснащено всем необходимым для комфортного приема пищи, в том числе кулером для воды и термрпотом.

В палате интенсивной терапии все койки функциональные с электроприводом. В оснащение ПИТ входят три аппарата ИВЛ, закуплен новый дефибриллятор, новые прикроватные мониторы, новые инфузоматы (шприцы-насосы).

«Токсикологическое отделение было закрыто в Саратове около 20 лет назад. Территориально оно располагалось на базе 3-й городской клинической больницы. Больные лечились в разнопрофильных учреждениях. В этом отделении будут работать врачи – профессионалы своего дела. Данное отделение будет работать на то, чтобы сохранить жизнь наших саратовцев. Главный врач и администрация очень грамотно подошли к проработке маршрутизации движения больных, отделение полностью снабжено кислородом, медицинское оборудование мобильно и есть возможность использовать его в любой палате отделения» — подчеркнул Олег Костин.