Жители области смогут увидеть лучшие отечественные фильмы, посвященные Великой Победе

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Этот фильм выходит на экраны сразу 13 муниципальных кинозалов: в Александровом-Гае, Аркадаке, Балашове, Вольске, Духовницком, Красноармейске, Красном Куте, Новоузенске, Озинках, Питерке, Романовке, Степном и Шиханах.С 4 мая в прокате стартуют еще две тематические ленты: «Помилование» (12+, реж. А. Аскаров) и «Сокровища партизанского леса (12+, реж. Ю. Ильин).В центре сюжета фильма А. Аскарова – события Сталинградской битвы. В начале этого решающего сражения молодой сержант на несколько часов отлучается из части, чтобы проститься с любимой.Вторая киноновинка мая – история детей, оказавшихся один на один с редкими музейными экспонатами и бегущих от преследования немцев. Чтобы отыскать маму и спасти сокровища, они обращаются за помощью к партизанам.«Помилование» выйдет на экраны в семи кинозалах: «MIX» (Екатериновка), «ДК Восход» (Приволжский, г. Энгельс), «Юность» (Новоузенск), «CinemaOz 3D (Озинки), «Победа» (Духовницкое), «Корунд» (Шиханы) и «Луч» (Питерка). «Сокровища партизанского леса» увидят зрители Духовницкого, Питерки, Шихан, Озинок, Новоузенска, Аткарска, Вольска и Екатериновки.А в прокате областного киновидеоцентра с 24 апреля появился фильм «Звезда» (6+, реж. Н. Лебедев). Картина расскажет о рейде группы разведчиков - молодых ребят, которые отправляются в тыл врага для выполнения важного задания. Чтобы справиться с миссией, им придется пожертвовать многим.Обращаем внимание, что все четыре фильма доступны по Пушкинской карте.