26 апреля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 26 апреля
Саратовский школьник стал победителем Международной олимпиады
17:32 | 26 апреля
Делегация КНР: в Саратовской области хорошая промышленная и сельскохозяйственная база для сотрудничества
17:20 | 26 апреля
Почетным гостям из Китая вручили Карту гостя Саратовской области
17:00 | 26 апреля
Жители области смогут увидеть лучшие отечественные фильмы, посвященные Великой Победе
16:02 | 26 апреля
Написать «Диктант Победы» можно будет на нескольких площадках Саратовского университета
15:01 | 26 апреля
Поликлиника на Шуровой горе в Энгельсе вошла в программу модернизации здравоохранения
14:15 | 26 апреля
Из аэропорта «Гагарин» на майские праздники будут доступны 11 направлений полетов
14:02 | 26 апреля
Губернатор Роман Бусаргин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в России господином Чжан Ханьхуэем
13:56 | 26 апреля
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности
13:49 | 26 апреля
Социальным предпринимателям раздадут гранты
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жители области смогут увидеть лучшие отечественные фильмы, посвященные Великой Победе

Новости

Репертуар муниципальных кинозалов прокатной сети областного киновидеоцентра пополнится фильмами о Великой Отечественной войне. С 24 апреля на экранах модернизированных кинозалов региона появилась лента «Я – учитель» (12+, реж. С. Мокрицкий). Она рассказывает сельском учителе, который пытается выживать на оккупированной немцами территории.

Жители области смогут увидеть лучшие отечественные фильмы, посвященные Великой Победе


Этот фильм выходит на экраны сразу 13 муниципальных кинозалов: в Александровом-Гае, Аркадаке, Балашове, Вольске, Духовницком, Красноармейске, Красном Куте, Новоузенске, Озинках, Питерке, Романовке, Степном и Шиханах.

С 4 мая в прокате стартуют еще две тематические ленты: «Помилование» (12+, реж. А. Аскаров) и «Сокровища партизанского леса (12+, реж. Ю. Ильин).

В центре сюжета фильма А. Аскарова – события Сталинградской битвы. В начале этого решающего сражения молодой сержант на несколько часов отлучается из части, чтобы проститься с любимой.

Вторая киноновинка мая – история детей, оказавшихся один на один с редкими музейными экспонатами и бегущих от преследования немцев. Чтобы отыскать маму и спасти сокровища, они обращаются за помощью к партизанам.

«Помилование» выйдет на экраны в семи кинозалах: «MIX» (Екатериновка), «ДК Восход» (Приволжский, г. Энгельс), «Юность» (Новоузенск), «CinemaOz 3D (Озинки), «Победа» (Духовницкое), «Корунд» (Шиханы) и «Луч» (Питерка). «Сокровища партизанского леса» увидят зрители Духовницкого, Питерки, Шихан, Озинок, Новоузенска, Аткарска, Вольска и Екатериновки.

А в прокате областного киновидеоцентра с 24 апреля появился фильм «Звезда» (6+, реж. Н. Лебедев). Картина расскажет о рейде группы разведчиков - молодых ребят, которые отправляются в тыл врага для выполнения важного задания. Чтобы справиться с миссией, им придется пожертвовать многим.

Обращаем внимание, что все четыре фильма доступны по Пушкинской карте.