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Стартовал проект по реформированию поликлиник Саратова

Новости / Здоровье / Главная новость
С этого года жители области ежеквартально будут оценивать работу системы здравоохранения. Об этом губернатор Роман Бусаргин сообщил во время прямой линии с жителями.

Стартовал проект по реформированию поликлиник Саратова

Сейчас в нескольких поликлиниках Саратова начался пилотный проект по реформированию их работы.

Терапевты принимают пациентов полную смену, а их участки обслуживают выездные бригады. За пациентами со сложными заболеваниями закреплён отдельный участок. Выдача справок ведется отдельным дежурным терапевтом.

«Тяжёлое» оборудование (аппараты КТ, МРТ и другие) будут работать для всех жителей, независимо от места прописки. Обследование на нём будет вестись целый рабочий день.

«Задача – чтобы жители области были довольны качеством услуг государственной медицины», - отметил глава региона.

Также Роман Бусаргин заявил о планах завершить реконструкцию оперного театра в 2023 году.

«Это один из самых сложных проектов в регионе. Он проходил экспертизу порядка 10 раз по разным элементам конструкции. На некоторое время в прошлом году мы даже приостанавливали работы, но сейчас реконструкция идёт в плановом порядке. До конца года она должна закончиться», - сказал губернатор.