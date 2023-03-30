Стартовал проект по реформированию поликлиник Саратова
С этого года жители области ежеквартально будут оценивать работу системы здравоохранения. Об этом губернатор Роман Бусаргин сообщил во время прямой линии с жителями.
Сейчас в нескольких поликлиниках Саратова начался пилотный проект по реформированию их работы.
Терапевты принимают пациентов полную смену, а их участки обслуживают выездные бригады. За пациентами со сложными заболеваниями закреплён отдельный участок. Выдача справок ведется отдельным дежурным терапевтом.
«Тяжёлое» оборудование (аппараты КТ, МРТ и другие) будут работать для всех жителей, независимо от места прописки. Обследование на нём будет вестись целый рабочий день.
«Задача – чтобы жители области были довольны качеством услуг государственной медицины», - отметил глава региона.
Также Роман Бусаргин заявил о планах завершить реконструкцию оперного театра в 2023 году.
«Это один из самых сложных проектов в регионе. Он проходил экспертизу порядка 10 раз по разным элементам конструкции. На некоторое время в прошлом году мы даже приостанавливали работы, но сейчас реконструкция идёт в плановом порядке. До конца года она должна закончиться», - сказал губернатор.
Сейчас в нескольких поликлиниках Саратова начался пилотный проект по реформированию их работы.
Терапевты принимают пациентов полную смену, а их участки обслуживают выездные бригады. За пациентами со сложными заболеваниями закреплён отдельный участок. Выдача справок ведется отдельным дежурным терапевтом.
«Тяжёлое» оборудование (аппараты КТ, МРТ и другие) будут работать для всех жителей, независимо от места прописки. Обследование на нём будет вестись целый рабочий день.
«Задача – чтобы жители области были довольны качеством услуг государственной медицины», - отметил глава региона.
Также Роман Бусаргин заявил о планах завершить реконструкцию оперного театра в 2023 году.
«Это один из самых сложных проектов в регионе. Он проходил экспертизу порядка 10 раз по разным элементам конструкции. На некоторое время в прошлом году мы даже приостанавливали работы, но сейчас реконструкция идёт в плановом порядке. До конца года она должна закончиться», - сказал губернатор.