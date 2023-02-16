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В Марксе пройдут областные сельские спортивные Игры

Новости
Сегодня в Марксе стартовали областные сельские спортивные Игры.
В Марксе пройдут областные сельские спортивные Игры

С 16 по 17 февраля на территории Марксовского района пройдут областные сельские спортивные Игры в рамках подготовки к XI Всероссийским зимним сельским спортивным играм, которые пройдут с 16 по 20 марта в Череповце (Вологодской области).

Участниками соревнований станут жители сельских населенных пунктах, являющиеся сотрудниками предприятий и организаций агропромышленного комплекса, лесного и рыбного хозяйства, перерабатывающей промышленности и социальной сферы села.

В программу Игр включены 6 дисциплин: лыжные гонки, троеборье механизаторов, троеборье дояров, волейбол, дартс, шахматы.

Троеборье дояров и троеборье механизаторов включает в себя: лыжные гонки, вождение трактора, сборка и разборка доильного аппарата, гиревой спорт.

В настоящее время заявилось 368 участников из 33 муниципальных районов Саратовской области.

Главный судья соревнований - Наталья Горбачева.

Торжественное открытие Игр состоится 16 февраля в 11.00 в ФОКе, расположенного по адресу: г. Маркс, пр-т Ленина, 74.

16 февраля в 12.00 на базе администрации Марксовского района пройдет совещание по вопросу «Развитие физической культуры и массового спорта на селе» с представителями муниципальных районов, курирующих вопросы физической культуры и спорта.

Торжественное закрытие Игр состоится 17 февраля в 14.00 в ФОКе.

Команды победителей и призеров награждаются кубками и дипломами министерства молодежной политики и спорта области, а также ценными призами министерства сельского хозяйства области.