В Марксе пройдут областные сельские спортивные Игры

просмотров: 152

С 16 по 17 февраля на территории Марксовского района пройдут областные сельские спортивные Игры в рамках подготовки к XI Всероссийским зимним сельским спортивным играм, которые пройдут с 16 по 20 марта в Череповце (Вологодской области).Участниками соревнований станут жители сельских населенных пунктах, являющиеся сотрудниками предприятий и организаций агропромышленного комплекса, лесного и рыбного хозяйства, перерабатывающей промышленности и социальной сферы села.В программу Игр включены 6 дисциплин: лыжные гонки, троеборье механизаторов, троеборье дояров, волейбол, дартс, шахматы.Троеборье дояров и троеборье механизаторов включает в себя: лыжные гонки, вождение трактора, сборка и разборка доильного аппарата, гиревой спорт.В настоящее время заявилось 368 участников из 33 муниципальных районов Саратовской области.Главный судья соревнований - Наталья Горбачева.Торжественное открытие Игр состоится 16 февраля в 11.00 в ФОКе, расположенного по адресу: г. Маркс, пр-т Ленина, 74.16 февраля в 12.00 на базе администрации Марксовского района пройдет совещание по вопросу «Развитие физической культуры и массового спорта на селе» с представителями муниципальных районов, курирующих вопросы физической культуры и спорта.Торжественное закрытие Игр состоится 17 февраля в 14.00 в ФОКе.Команды победителей и призеров награждаются кубками и дипломами министерства молодежной политики и спорта области, а также ценными призами министерства сельского хозяйства области.