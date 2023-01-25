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Саратовская область вошла в топ лидеров по вводу в эксплуатацию новых школ

Новости
На развитие инфраструктуры образования за последние четыре года направлено более 12 миллиардов рублей.
Саратовская область вошла в топ лидеров по вводу в эксплуатацию новых школ

Это позволило в полном объеме выполнить обязательства области по национальным проектам Президента Владимира Путина «Образование» и «Демография», а также реализовать региональные проекты. По нацпроекту «Образование» за четыре года создано 811 инфраструктурных объектов, оснащенных современным оборудованием, построено 9 новых школьных зданий.

По вводу в эксплуатацию новых школ по итогам 2022 года Саратовская область вошла в число шести регионов-лидеров. Построены школа в мкр. Иволгино, пристройки к школам № 84 и № 5 г. Саратова, которые за счет капитального ремонта основных зданий стали крупными образовательными комплексами.

Кроме того, регион сумел войти в число 16 субъектов России, где полностью выполнены обязательства и проведены масштабные ремонтные работы в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

«Отмечу, что участие в этой федеральной программе для региона очень важно. Так как школы-участники программы получают не только полное обновление, но и решают вопросы по антитеррористической безопасности, приобретению учебников и повышению квалификации педагогов. Такая комплексная работа в 2022 году была проведена в 18 школах Ивантеевского, Воскресенского, Краснопартизанского, Красноармейского, Озинского, Базарно-Карабулакского, Лысогорского, Перелюбского районов, городов Саратова, Балашова, Маркса», - рассказал заместитель Председателя Правительства области - министр образования области Михаил Орлов.



В 2023 году планируется: завершение строительства школы в ЖК «Ласточкино» г.Саратова на 550 мест, начало строительства (с вводом в 2024 году) школы по улице Ипподромная на 825 мест, капитальный ремонт монтажного техникума, в результате которого в новом учебном году средняя школа № 77 получит второй корпус, и строительство пристройки к Татищевскому общеобразовательному лицею. Все эти проекты инициировал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.



Еще на 8 объектах планируется капитальный ремонт зданий. Под особым контролем Губернатора области Романа Бусаргина продолжится возведение пристройки к школе в селе Мизино-Лапшиновка Татищевского района на 100 мест, стартует строительство пристройки к школе № 103 на 275 мест и самой масштабной пристройки за все время участия в нацпроекте «Образование» - к школе № 66 на 877 мест, планируется завершение работ в СОШ р.п. Турки.



«Очень важно, что мы откликаемся на все федеральные инициативы, получаем поддержку, и теперь главное в сроки исполнить поставленные задачи. Хотелось бы обратиться к родителям и представителям общественности, так как очень важен контроль качества и сроков работ с вашей стороны. Надеюсь на активное участие в этих вопросах», - отметил Михаил Орлов.