18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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В Саратове угарным газом отравился ребенок

Новости
Следственным отделом по Заводскому району города Саратова регионального следственного управления проводится доследственная проверка по факту отравления угарным газом несовершеннолетней.



По предварительным данным, в квартире по проспекту Энтузиастов города Саратова 11-летняя девочка почувствовала недомогание. Родители вызвали сотрудников скорой медицинской помощи. Несовершеннолетняя госпитализирована в медицинское учреждение, где ей было диагностировано отравление угарным газом, в настоящее время ей оказывается помощь.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.