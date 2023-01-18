В Саратове угарным газом отравился ребенок

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По предварительным данным, в квартире по проспекту Энтузиастов города Саратова 11-летняя девочка почувствовала недомогание. Родители вызвали сотрудников скорой медицинской помощи. Несовершеннолетняя госпитализирована в медицинское учреждение, где ей было диагностировано отравление угарным газом, в настоящее время ей оказывается помощь.Следователем СК проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.