Родители учащихся школы имени Ю.А. Гагарина требуют навести порядок с кадрами

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Бесконечная смена классных руководителей у детей, отсутствие элементарной дисциплины, бездействие руководства школы вызывает у родителей возмущение и чувство собственного бессилия.«Наши дети никому не нужны, за два года учебы у наших детей сменилось три классных руководителя, и это не предел. Сейчас поговаривают, что на смену уходящему в декрет педагогу планируют поставить студента заочного отделения пединститута», - говорит мама одного из учеников этого класса. - Смена не подобрана, назначения классных руководителей можно охарактеризовать как затыкание дыр. Мы чувствуем себя обманутыми. Ощущение, что над нашими детьми проводят эксперимент. Дисциплина в классе отсутствует полностью. Со второй четверти вместо положенных по программе занятий проводится всего по три урока в день. Руководство школы не могло не знать об уходе в декрет классного руководителя, поэтому времени было предостаточно, чтобы найти достойную кандидатуру, а не привлекать студентов. Никаких внятных объяснений родители не получили. Многочисленные обращения к руководству школы не принесли никаких результатов. Такое безответственное поведение школы вынудило нас обратиться в вышестоящие органы с целью наведения порядка в данном учебном заведении. Мы хотим учиться в этой школе, но такое ощущение, что нас отсюда выдавливают.»В последнее время часто поднимется тема необходимости серьезных изменений в образовательном процессе. Исключается из российского законодательства такое понятие, как «образовательная услуга» - соответствующее изменение в закон «Об образовании в Российской Федерации», подписал президент РФ В. Путин.На этом фоне подобный инцидент выглядит либо как обычное разгильдяйство, либо как системная управленческая ошибка. В любом случае, вне зависимости от первопричины, полагаем, что данная ситуация вопиющая и требует принятия соответствующих незамедлительных решений.Ниже приводим, которое находится в распоряжении издания.«Мы, родители 3 “е” класса МОУ «СОШ им. Ю.А. Гагарина», просим Вас способствовать разрешению затянувшейся печальнойситуации с нашим классом. На данный момент класс снова находится без классного руководства, учебный процесс нарушен. В очередной раз нам будет назначен временный учитель. На первом году обучения нам была назначена в качестве классного учителя выпускница педагогического института, которая не справилась с установкой дисциплины в классе и организацией качественного процессаобучения. Весь первый год родители пытались безуспешно достучаться до администрации школы и решить этот вопрос.На втором году обучения нам заменили классного педагога на более пожилого и опытного, но вместо порядка в классе, мы получили необоснованные претензии к детям и родителям. Поведение педагога вызывали сильные сомнения в её компетенции и даже психической стабильности. В результате данный педагог со скандалом покинула школу в середине учебного года.Происходит очередная замена классного руководителя. Молодой новый педагог обещает исправить ситуацию. Но в итоге абсолютно не занимается дисциплиной класса, более того заявляет детям и родителям, что драки она останавливать не собирается. Вскоре становится понятна причина такого халатного отношения к своим обязанностям - учитель готовится к декрету. Постоянная смена учителей препятствует полноценному усвоению учебной программы, ведет к нарушению дисциплины в классе, что в свою очередь в нашем случае спровоцировало девиантное поведение совсем маленьких детей, которые устраивают серьезные драки.Последствиями таких драк были сломанные пальцы, серьёзные ушибы, госпитализации. И ни один из этих возмутительных случаев не был расследован на уровне администрации школы, никто не понес ответственность даже после заявления в полицию. Неоднократно дети проносили электронные сигареты и пытались их курить в школьном туалете.Сейчас класс ожидает очередное вынужденное знакомство с новым классным руководителем. Дети демотивированы, некоторые напуганы и не хотят идти в школу, некоторые родители собираются покинуть класс. Администрация школы проблемы в данной ситуации не видит. Просим Вас способствовать разрешению конфликта. Классу необходим грамотный педагог и безусловная коррекция дисциплины.»