Единый день голосования пройдет под эгидой региональной повестки

просмотров: 86

По мнению экспертов, на этих выборах «рулить» будут региональные темы. Хоть и на фоне консолидации общества вокруг президента, партии и политики, которых он поддерживает, имеют очевидный плюс, народ все равно жаждет реальных дел на местах. Прогнозы итогов голосования обсудили аналитики и эксперты на круглом столе: «Единый день голосования - 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов», прошедшем в среду, 31 августа, в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).По мнению председателя правления ФоРГО Константина Костина, главным фактором, который влиял на предвыборные кампании, стал патриотический консенсус, который сложился в результате проведения СВО и санкций коллективного Запада. Это высокий рейтинг поддержки президента и, как следствие, поддержки тех политических сил, которые имеют его одобрение. В первую очередь, речь идет о губернаторах, чья политическая ассоциация связана с президентом, и, безусловно, о партии «Единая Россия».«Если говорить предварительном прогнозе, то «Единая Россия» может получить один из лучших своих результатов. Партия может повторить и приумножить свой успех 2017 года. Можно сказать, что негативный эффект, который наблюдался после ведения Пенсионной реформы, будет скомпенсирован», - добавил он.Как рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, после объявления СВО по сути дела возникло несколько неформальных политических групп. Первые, это партия паникеров, которые предлагали вообще не проводить выборов. Вторая, это прагматики, которые также предлагали отменить выборы до лучших времен, но не потому, что «все пропало», а так как «незачем тратить деньги на политические процессы». Третья группа, это деконструкторы, которые считали, что сейчас как раз время менять все подходы к политической системе. И четвертых он назвал «партия стабильности». Это политики, которые предлагали оставить все как есть.«Я выделил шесть плюсов такого подхода. Ситуативный- никаких весомых признаков изменения отношения народа к выборам нет. Психологический — изменения могли бы быть восприняты, как неуверенность власти. Технологический — для изменения процедур, связанных с переносом или отменой выборов, нужно было бы провести существенный законодательную работу. Нормативный — в условиях только что изменившейся конституции, проводить новые изменения в политической системе было бы довольно странно. Стратегический — кампании завершают региональный цикл, начатый еще в 2017 году. И фактор легитимности — гражданами будет болезненно воспринято лишение возможности проголосовать», - прокомментировал он плюсы «партии стабильности».«В регионах, где мы работали, вопрос проводить или не проводить выборы, именно для людей не стоял. Со стороны людей, в условиях беспрецедентного давления, которое происходит, увеличился запрос к региональной власти по местным вопросам», - подтвердил слова коллеги директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.«Люди не ждут разговоров про геополитику, СВО или козней ЦРУ, они ждут работы в рамках своих областей. В этом году в выборные регионы далеки от мест боевых действий, поэтому спрос такой, будто страна живет обычной жизнью. Повестка выборов региональная», - высказался руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов поделился расстановкой политических сил на сегодняшний день.«Какие основные потенциальные риски, которые могли бы на этих выборах выстрелить? Первое — контр продуктивная повестка, иногда задаваемая самой властью. Второе — это сезонный вызов 2022 года, и третье — активность контр игроков. Что касается последнего — пока эти игроки себя никак не проявляли. КПРФ занята «съеданием» остатков ЛДПР, чем занята и «Справедливая Россия», «Новые люди» в тяжелой ситуации, так как с радикальной повесткой они не монтируются, а заявить умеренную пока не готовы. Протестные голоса утихают, снижается интерес к таким персонам, как Навальный, по целому ряду причин. В том числе потому, что для антивластно настроенного избирателя фигуры Зеленского и Арестовича сейчас являются большими символами сопротивления», - сообщил он.В целом, по мнению экспертов, грядущие выборы не обещают преподнести избирателям каких-либо сюрпризов даже в оппозиционно настроенных регионах.