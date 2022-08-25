Саратовская область получит 28 млн на закупку мусорных контейнеров

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Саратовская область вошла в число тех, кто получил средства на реализацию данного проекта. Сумма субсидии составила 28 570 800 рублей. Все они пойдут на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Проект стартовал в регионе в 2021 году.«Так, в прошлом году Саратовская область подавала заявку на получение средств, которая была одобрена. Тогда на улицах Саратова появились 2000 разноцветных баков для сбора ТКО, а в Энгельсе – 500. Теперь на улицах городов появятся еще около 2000 контейнеров», - сообщил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.В настоящее время в министерстве рассматривают предложения потенциальных участников конкурса на закупку контейнеров. Цветовая гамма останется прежней – желтые для раздельного сбора (стекло, бумага, железо и другое), а для смешанного мусора – серые. При этом рассматривается вариант заказать небольшую поднимающуюся крышку сверху основной пластмассовой. Это избавит горожан от необходимости поднимать крышку целиком, а воздух – от неприятного запаха.В ближайшие годы предстоит закупить контейнеры для раздельного сбора и в других городах области. В их число войдут Вольск, Балаково, Балашов, ЗАТО Светлый, Маркс, Пугачев, Хвалынск и другие.