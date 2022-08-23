В Саратовской области прошел фестиваль национальных культур «Песни родного края»
В селе Генеральское Энгельсского района прошел чемпионат Приволжского федерального округа по рубке шашкой «Казарла», а также фестиваль национальных культур «Песни родного края».
В соревнованиях приняли участие казаки Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской областей, а также Республики Мордовия.
Также в ДК «Генеральский» состоялся гала – концерт фестиваля «Песни родного края», организованного Саратовской региональной общественной организацией «Союз в поддержку армии, флота, казачества и военно-промышленного комплекса «Волга» и муниципальным бюджетным учреждением Дом культуры «Генеральский». На гала-концерте выступили 7 коллективов.
Приветственное слово министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной зачитал советник министра Николай Семёнов.
«Уже второй год подряд благодаря инициативе казаков Красноярского станичного казачьего общества в селе Генеральское проходит фестиваль национальных культур «Песни родного края». Сохранение самобытности казачества создает условия для особого отношения к казакам, как носителям той части русской культуры, которая является силой, способной оказывать активное и плодотворное влияние на важнейшие социальные процессы, вносит весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи и укрепление ее нравственного духа.
Территория Саратовской области является традиционным местом проживания казаков, объединяющихся в исторических границах Поволжья, бывшей области Волжского казачьего Войска.
Сегодня казачье движение занимает особое место в общественной жизни Саратовской области», - отмечено в приветственном слове Натальи Трошиной.
В ходе мероприятия казаки состязались в мастерстве владения клинковым рубяще-колющим оружием, а также демонстрировали свое умение рубить шашкой в движении и в статичной стойке.
Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области