В Саратовской области прошел фестиваль национальных культур «Песни родного края»

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В соревнованиях приняли участие казаки Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской областей, а также Республики Мордовия.Также в ДК «Генеральский» состоялся гала – концерт фестиваля «Песни родного края», организованного Саратовской региональной общественной организацией «Союз в поддержку армии, флота, казачества и военно-промышленного комплекса «Волга» и муниципальным бюджетным учреждением Дом культуры «Генеральский». На гала-концерте выступили 7 коллективов.Приветственное слово министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной зачитал советник министра Николай Семёнов.«Уже второй год подряд благодаря инициативе казаков Красноярского станичного казачьего общества в селе Генеральское проходит фестиваль национальных культур «Песни родного края». Сохранение самобытности казачества создает условия для особого отношения к казакам, как носителям той части русской культуры, которая является силой, способной оказывать активное и плодотворное влияние на важнейшие социальные процессы, вносит весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи и укрепление ее нравственного духа.Территория Саратовской области является традиционным местом проживания казаков, объединяющихся в исторических границах Поволжья, бывшей области Волжского казачьего Войска.Сегодня казачье движение занимает особое место в общественной жизни Саратовской области», - отмечено в приветственном слове Натальи Трошиной.В ходе мероприятия казаки состязались в мастерстве владения клинковым рубяще-колющим оружием, а также демонстрировали свое умение рубить шашкой в движении и в статичной стойке.Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области