Ренат Аминов и Елена Злобнова будут работать на результат

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Председатель городской думы Михаил Орлов («Единая Россия») считает своих коллег надежной опорой и подддержкой в работе. «Наша главная задача – сделать город лучше. Будем работать сообща», – добавил он.О профессиональных качествах своего коллеги – зампреда гордумы, участника СВО Рената Аминова, его умении анализировать риски и предлагать взвешенные решения рассказал депутат Валерий Мишнев («Единая Россия»). «Ренат Мансурович будет служить людям и городу», – подчеркнул он.Депутат городской думы Антон Головченко («Единая Россия») подчеркнул ответственность зампреда Елены Злобновой, ее требовательность и умение работать в команде: «У нее большой управленческий опыт и она готова им делиться с нами».Также своим мнением поделился руководитель областного отделения «Боевого братства» Сергей Авезниязов. Он считает участника СВО Рената Аминова примером того, как человек может раскрыть свой потенциал не только на поле боя, но и здесь – в тылу, представляя интересы жителей. «Саратову однозначно нужны такие управленцы», – заявил Сергей Авезниязов.Сою точку зрения озвучил заместитель Председателя Саратовской областной Думы Сергей Овсянников. По его словам, решение депутатского корпуса избрать Елену Злобнову заместителем председателя Саратовской городской Думы в новом 7 созыве – абсолютно взвешенное и обоснованное.– Я хорошо знаком с ее профессиональным опытом. Елена Злобнова давно работает в городском парламенте и за все время своей деятельности зарекомендовала себя как ответственный и системный политик, способный выстраивать конструктивный диалог с жителями областного центра. Она глубоко погружена в вопросы местного самоуправления и социальной сферы, хорошо чувствует запросы жителей. Уверен, что на посту заместителя председателя Думы её сильные организаторские качества и понимание городских процессов помогут решить ещё больше важных задач.