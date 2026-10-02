Депутаты: Михаил Орлов грамотный управленец

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– Председателем Саратовской городской Думы седьмого созыва избран Михаил Орлов. Это политик с большим опытом работы, он хорошо знаком с волнующими людей вопросами. От нового созыва городской Думы во главе с Михаилом Игоревичем ждём плодотворной совместной деятельности в интересах жителей Саратова, конструктивных предложений, законодательных инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей. Вместе продолжим работу над тем, чтобы областной центр, вся Саратовская область развивались и процветали – отметил Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов.Депутат Елена Злобнова («Единая Россия») отметила, что новый глава гордумы - грамотный управленец, нацеленный на результат. Она подчеркнула, что он прекрасно ориентируется в вопросах, касающихся работы муниципалитета, и справиться с возложенными на него обязанностями. «Мы готовы ему помогать», – добавила она.Максим Самсонов («Справедливая Россия») рассчитывает, что Михаил Орлов организует слаженную работу депутатского корпуса. «Думаю, он направит наши общие усилия на развитие Саратова и благополучие его жителей», – рассказал депутат.