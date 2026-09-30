Владимир Путин поддержал предложение Единой России по кандидатуре Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы

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«Вячеслав Викторович выстроил работу в предыдущем составе Госдумы должным образом, в общем, по-партнерски. Атмосфера была и принципиальная, и деловая. Поэтому я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижение Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной Думы следующего созыва», - отметил Президент на встрече с руководителями политических партий.