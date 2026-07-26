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Панков о ремонте моста в Ртищевском районе: В первую очередь это вопросы безопасности

Главное в политике / Общество
Депутат Госдумы Николай Панков посетил села Владыкино и Изнаир, где начался ремонт моста через реку соединяющую два намеренных пункта.





«В Ртищевском районе начался ремонт моста через реку Изнаир. Спасибо жителям, что подняли проблему его аварийного состояния. Собрали подписи и направили обращение.
Переправа соединяет села Владыкино и Изнаир. Для людей это кратчайший путь в город. Объездная дорога на 30 км длиннее. Скажу, в первую очередь это вопросы безопасности.
С жителями осмотрели место работ. Строители укладывают бетонные плиты. Конструкция моста крепкая, отмечают люди. Они уверены - мост прослужит еще долго», - отметил депутат Панков.