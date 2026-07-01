Делегат, ветеран СВО Олег Максимов: Приоритетом в работе «Единой России» остается всесторонняя поддержка участников СВО и их семей

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Делегат съезда, житель Балаково Олег Максимов поделился впечатлениями от проходящего съезда партии «Единая Россия» в Москве.«Партия «Единая Россия» продолжает всесторонне поддерживать участников СВО и членов их семей. Для партии это приоритет в работе и важное направление Народной программы.Президент Владимир Путин подчеркнул в своем выступлении на съезде,что ветераны СВО занимают важное место в жизни партии, многие стали победителями предварительного голосования. Это по-настоящему новая элита страны», - отметил делегат Олег Максимов.