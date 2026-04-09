Политолог о работе правительства: Работа ведется комплексно и планомерно

«Доклад был в целом положительно оценен депутатами Саратовской областной думы. Подобный расклад позволяет снизить риски внутриполитической нестабильности, а также является сигналом сильных позиций губернатора в управлении регионом.Социально-экономическая сфера является приоритетной. И многие региональные программы направлены на улучшение качества здравоохранения и образования. Работа ведется комплексно и планомерно. Правительство в своей работе опирается на реальные потребности этих сфер. Губернатор регулярно призывает местные власти к участию, как в региональных программах, так и заявляться на федеральный уровень.Саратовская область, активно стремясь к модернизации и укреплению промышленного потенциала, одной из первых присоединилась к федеральной программе «ПРОкластеры» в 2025 году. Это стратегическое решение открывает новые горизонты для ключевых секторов экономики региона, формируя благоприятную среду для инноваций и роста. Инвестиционная привлекательность региона подтверждена вхождением в топ-10 соответствующего Национального рейтинга. Портфель региона, включающий в себя 255 крупных реализуемых проектов с общим объемом вложений более 1 трлн рублей, выглядит солидно, а создание более 3 тысяч рабочих мест в том числе повлияло на удержание за регионом рекорда по низкому уровню безработицы.Выстроенная в Саратовской области модель взаимодействия среднего профессионального образования с промышленными предприятиями логично вписывается как в направление по сокращению безработицы, так и в развитие промышленного сектора за счет обеспечения кадрами», - отметил политолог.