«Единая Россия» регистрирует новых кандидатов для участия в предварительном голосовании

Для участия в отборе для последующего выдвижения на выборах в Саратовскую городскую Думу зарегистрировались кандидаты, которые будут претендовать на выдвижение от партии по одномандатным избирательным округам.«Интерес к предварительному голосованию со стороны кандидатов свидетельствует о востребованности этой процедуры. Люди хотят участвовать в открытом конкурентном отборе, представить свои инициативы избирателям. Предварительное голосование дает возможность выбрать в кандидаты тех, чья программа наиболее актуальна для жителей. Соответственно, доверие формируется уже на этом важном этапе», — подчеркнул губернатор, секретарь реготделения партии, председатель оргкомитета Роман Бусаргин.Напомним, приём документов для участия в предварительном голосовании осуществляется по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 10. График работы: с понедельника по четверг — с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 16:00, в субботу — с 10:00 до 14:00.Электронное предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая 2026 года и определит кандидатов партии на предстоящих выборах в сентябре 2026 года.