«Единой Россией» согласована кандидатура для избрания главы Базарно-Карабулакского района

В ходе заседания была согласована кандидатура Андрея Кушнарева для избрания главы Базарно-Карабулакского муниципального района.Также решением президиума были согласованы на ряд руководящих должностей в местных отделениях партии следующие кандидатуры:- Валерия Чапайкина – на должность исполнительного секретаря Базарно-Карабулакского местного отделения;- Нина Яшина – на должность исполнительного секретаря Вольского местного отделения;- Надежда Скворцова – на должность исполнительного секретаря Советского местного отделения;- Оксана Илюхина – на должность руководителя общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Кировского района г. Саратова.