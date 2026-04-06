«Единой Россией» согласована кандидатура для избрания главы Базарно-Карабулакского района
Состоялось очередное заседание президиума регионального политсовета партии, которое провел губернатор Саратовской области, секретарь реготделения «Единой России» Роман Бусаргин
В ходе заседания была согласована кандидатура Андрея Кушнарева для избрания главы Базарно-Карабулакского муниципального района.
Также решением президиума были согласованы на ряд руководящих должностей в местных отделениях партии следующие кандидатуры:
- Валерия Чапайкина – на должность исполнительного секретаря Базарно-Карабулакского местного отделения;
- Нина Яшина – на должность исполнительного секретаря Вольского местного отделения;
- Надежда Скворцова – на должность исполнительного секретаря Советского местного отделения;
- Оксана Илюхина – на должность руководителя общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Кировского района г. Саратова.
