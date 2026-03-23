Учитель истории примет участие в предварительном голосовании

Внутрипартийное предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в выборах в Госдуму и Саратовскую городскую Думу пройдет на сайте pg.er.ruУчитель истории филиала средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза С.М. Иванова из с. Перевесино-Михайловка Турковского района Наталья Левина выразила благодарность «Единой России» за возможность принять участие в предварительном голосовании в качестве кандидата.«Решение принять участие в партийном праймериз для меня – это, прежде всего, возможность выйти за пределы школьного класса и публично говорить о вопросах образования, воспитания, поддержки сельских школ и наших учителей. Я вижу, как живут мои ученики, их родители, какие вопросы их волнуют. Это и состояние школ на селе, и доступность качественного образования, и воспитание молодежи на примерах настоящих героев - от Великой Отечественной до специальной военной операции.Мы должны сделать все, чтобы наши дети гордились своей страной, своей историей, своей малой родиной. И я готова работать для этого, представляя интересы земляков», - поделилась Наталья Левина.Голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате.