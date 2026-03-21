Жители Саратовской области вносят предложения в народную программу «Единой России»

Форум объединил несколько тематических площадок: «Поддержка участников СВО», «Образование и культура», «Семья» и «Молодежь». Именно на основе инициатив, поступающих в ходе работы этих площадок, формируются ключевые направления программного документа партии.В каждой секции проходят пленарные заседания и рабочие группы, где участники обсуждают поступившие от жителей региона предложения. Дискуссии организованы таким образом, чтобы учесть максимальное количество мнений и выявить наиболее актуальные запросы общества.На площадке «Образование и культура» собрались представители педагогического и культурного сообществ, родительских объединений, а также инициативные группы жителей. В формате открытой дискуссии участники формируют перечень ключевых тем, требующих внимания и включения в народную программу.«С большим удовольствием принимаю участие в форуме «Есть результат». И благодарю «Единую Россию» за возможность высказать свои идеи для включения в такой важный документ. Буду очень рада, если они пригодятся и будут реализованы в дальнейшем», - поделилась участница площадки «Образование и культура», представитель родительского сообщества Мария Александровна.Также в региональном Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит молодежная сессия. Представители молодого поколения осуществляют сбор предложений в народную программу в развлекательно-игровом формате, что позволяет вовлечь максимальное число участников и сделать процесс обсуждения интерактивным.Отметим, что жители всей страны также могут внести свои инициативы в народную программу партии. Сбор предложений продолжается на платформе естьрезультат.рф. Каждый гражданин может предложить идею, которая, по его мнению, должна быть учтена при формировании программного документа.