21 марта 2026 СУББОТА
11:09 | 21 марта
В Саратове начинает работу отчетно-программный форум «Есть результат»
22:41 | 20 марта
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев включен в состав Совета при Президенте России по делам казачества
17:00 | 20 марта
Жители "Авиатора" призвали уполномоченного по правам человека защитить их права
15:30 | 20 марта
Андрей Еремин отметил важность изменений в медицинском образовании
14:00 | 20 марта
В Боголюбовском училище открылась выставка «Краски Крыма»
12:10 | 20 марта
«Большая перемена» открывает седьмой сезон
11:18 | 20 марта
Фонд Юрия Лужкова принял участие в проведении фестиваля «АртПром»
11:00 | 20 марта
Саратовская область сохраняет высокие позиции в федеральном рейтинге регионов по уровню безработицы
10:51 | 20 марта
Роман Грибов назвал справедливым решением суда по нападению представителя КПРФ на члена избирательной комиссии
10:00 | 20 марта
Семь часов борьбы за жизнь: специалисты кардиодиспансера провели уникальную операцию
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Жители Саратовской области вносят предложения в народную программу «Единой России»

В Саратове проходит отчетно-программный форум «Есть результат», организованный по тематической группе «Семья, молодежь, дети»
В рамках мероприятия ведется активный сбор предложений в новую народную программу партии.

Форум объединил несколько тематических площадок: «Поддержка участников СВО», «Образование и культура», «Семья» и «Молодежь». Именно на основе инициатив, поступающих в ходе работы этих площадок, формируются ключевые направления программного документа партии.
В каждой секции проходят пленарные заседания и рабочие группы, где участники обсуждают поступившие от жителей региона предложения. Дискуссии организованы таким образом, чтобы учесть максимальное количество мнений и выявить наиболее актуальные запросы общества.
На площадке «Образование и культура» собрались представители педагогического и культурного сообществ, родительских объединений, а также инициативные группы жителей. В формате открытой дискуссии участники формируют перечень ключевых тем, требующих внимания и включения в народную программу.
«С большим удовольствием принимаю участие в форуме «Есть результат». И благодарю «Единую Россию» за возможность высказать свои идеи для включения в такой важный документ. Буду очень рада, если они пригодятся и будут реализованы в дальнейшем», - поделилась участница площадки «Образование и культура», представитель родительского сообщества Мария Александровна.
Также в региональном Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит молодежная сессия. Представители молодого поколения осуществляют сбор предложений в народную программу в развлекательно-игровом формате, что позволяет вовлечь максимальное число участников и сделать процесс обсуждения интерактивным.
Отметим, что жители всей страны также могут внести свои инициативы в народную программу партии. Сбор предложений продолжается на платформе естьрезультат.рф. Каждый гражданин может предложить идею, которая, по его мнению, должна быть учтена при формировании программного документа.