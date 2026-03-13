Рыжкова исключили из «Единой России» за коррупционные нарушения
Решение об исключении бывшего депутата из членов партии принято президиумом политсовета реготделения «Единой России». Об этом рассказал руководитель регионального исполнительного комитета партии Сергей Гладков.
«Эту инициативу выдвинули первичные организации Партии в Балашове, обратившиеся в местный политсовет после решения Собрания депутатов о лишении Рыжкова депутатских полномочий за серьезные и систематические коррупционные нарушения.
Профильная комиссия выявила намеренное сокрытие банковских счетов и имущества, которые не декларировались Рыжковым. Депутаты приняли решение о лишении Рыжкова мандата в связи с утратой доверия.
С учетом постоянных прогулов заседаний, потери связи с избирателями, утратой доверия людей и фактов, связанных с продажей в частные руки школ, детских садов и других соцобъектов во время руководства Собранием депутатов, партийцы потребовали исключения Рыжкова из Партии.
В рамках Президиума регионального политсовета высказал мнение о том, что таким как Рыжков, попирающим закон и использующим властные полномочия исключительно для личного обогащения не место в Партии.
Для «Единой России» приоритетом была и остается защита интересов людей и развитие страны», - отметил Гладков.
