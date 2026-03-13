13 марта 2026 ПЯТНИЦА
19:38 | 13 марта
Рыжкова исключили из «Единой России» за коррупционные нарушения
15:54 | 13 марта
Саратовцам расскажут о творческом наследии Дмитрия Лунькова
15:30 | 13 марта
В Саратовской области выделено более 70 миллионов рублей на обновление оборудования на промышленных предприятиях  
14:00 | 13 марта
Саратов и Петровск вошли в новый федеральный туристический маршрут в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
13:30 | 13 марта
Открыт набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
13:00 | 13 марта
В Шиханах состоялся кинопоказ для героев СВО
12:00 | 13 марта
Энгельсские школьники стали победителями Интеллектуальной олимпиады ПФО
11:57 | 13 марта
В Саратове увековечили имена участников специальной военной операции
11:52 | 13 марта
Андрей Рыжков лишился депутатского мандата в связи с утратой доверия
11:04 | 13 марта
Экс-главу Балашовского собрания депутатов Рыжкова уличили в массовых коррупционных нарушениях
Главное в политике / Общество
Решение об исключении бывшего депутата из членов партии принято президиумом политсовета реготделения «Единой России». Об этом рассказал руководитель регионального исполнительного комитета партии Сергей Гладков.

«Эту инициативу выдвинули первичные организации Партии в Балашове, обратившиеся в местный политсовет после решения Собрания депутатов о лишении Рыжкова депутатских полномочий за серьезные и систематические коррупционные нарушения.
Профильная комиссия выявила намеренное сокрытие банковских счетов и имущества, которые не декларировались Рыжковым. Депутаты приняли решение о лишении Рыжкова мандата в связи с утратой доверия.
С учетом постоянных прогулов заседаний, потери связи с избирателями, утратой доверия людей и фактов, связанных с продажей в частные руки школ, детских садов и других соцобъектов во время руководства Собранием депутатов, партийцы потребовали исключения Рыжкова из Партии.
В рамках Президиума регионального политсовета высказал мнение о том, что таким как Рыжков, попирающим закон и использующим властные полномочия исключительно для личного обогащения не место в Партии.
Для «Единой России» приоритетом была и остается защита интересов людей и развитие страны», - отметил Гладков.